Tuzlaspor - Sivasspor maçının ardından

Tuzlaspor Teknik Direktörü Ümit Davala, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Tabii ki galip gelmek istediğimiz bir maçtı. Çeyrek finale kalmak istediğimiz bir gruptu ama 4 tane gol yedik. Bugün atamayana atarlar durumu vardı. Her girdiğimiz pozisyondan sonra gol yedik. Bir çok pozisyona girdik ve birçok fırsat yakaladık. 1-0'da bile 1-1 olacak pozisyonlar yakaladık. Yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var. Bizim için lig daha önemli. Ligin dibinden kurtulmaya çalışacağız. Zaman zaman çok iyi işler yaptık. Takımı tebrik ediyorum. Her zaman arkasındayız" dedi.

Tuzlaspor deplasmanında alınan 4-1'lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Sivasspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, oyuncularını kutladı.

Bakkal, karşılaşma sonrasında şunları söyledi:

"Zor geçeceğini biliyorduk ve ona göre iyi hazırlandık. Tuzlaspor'un son 8 maçında 6 galibiyeti, 1 beraberliği ve 1 mağlubiyeti vardı. 17 gol atan üretken bir takım Tuzlaspor. İlk yarıda önde karşılık verdiğimizde oyun kurmakta zorlandılar ve biz de golleri bulunca maçın sonucu da belli etti kendini. Kupada devam etmek istiyorduk. Disiplinli ve özverili bir takım vardı sahada. Oyuncularımı tebrik ediyoruz. Tuzlaspor'u da tebrik ediyorum, kupada buraya kadar geldiler. Ümit Hoca'yı da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. İnşallah ligde de bu başarıyı devam ettirirler. Biz de ligde yolumuza aynı başarılarla devam edeceğiz" diye konuştu.

TARAFTARDAN TEPKİ

Bu arada maçın 60'ıncı dakikasından itibaren taraftarlar, Tuzlaspor Kulüp Başkanı Murat Erdoğan ve Tuzlaspor Teknik Direktörü Ümit Davala'ya tepki gösterdiler.

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HABER - KAMERA: MESUT LŞIK - BÜŞRA KAYA - TUZLA /