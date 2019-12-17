istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Tuzlaspor - Galatasaray: 0-4

Sezer AFŞAR / İSTANBUL () STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu HAKEMLER: Koray Gençerler, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık TUZLASPOR: Bayram Olgun - Tarık Mayhoş, Erdinç Pekgöz, Kemal Tokak, Bülent Uzun (Dk. 79 Murat Yılmaz), Muhammed Akarslan (Dk....

SPOR 17.12.2019, 22:50
Tuzlaspor - Galatasaray: 0-4

Sezer AFŞAR / İSTANBUL ()

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Koray Gençerler, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık
TUZLASPOR: Bayram Olgun - Tarık Mayhoş, Erdinç Pekgöz, Kemal Tokak, Bülent Uzun (Dk. 79 Murat Yılmaz), Muhammed Akarslan (Dk. 89 Doğan Can Otman), Gökcan Kaya, Umut Sönmez, Yasin Yener (Dk. 59 Mustafa Emre Can), Sadık Baş, Göksu Türkdoğan
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Nagatomo, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 89 Yunus Akgün), Ömer Bayram, Belhanda (90+2 Atalay Babacan), Falcao (Dk. 74 Jimmy Durmaz)
GOLLER: Dk. 10 Nagatomo, Dk. 16 Falcao, Dk. 45+1 Feghouli, 90+2 Belhanda (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Gökhan Çıra, Bülent Uzun (Tuzlaspor) - Selçuk İnan, Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda Galatasaray, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor’u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sarı kırmızılı ekibe turu getiren golleri, 10’uncu dakikada Nagatomo, 16’ncı dakikada Falcao, 45+1’inci dakikada Feghouli ve 90+2'nci dakikada Belhanda attı.

7’nci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Nagatomo’nun ortasında Falcao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
10’uncu dakikada Galatasaray golü buldu. Belhanda’nın ceza sahası içi sağ korner çizgisine yakın noktadan ortasına arkada direkte Ömer’in vuruşu savunmadan dönerken, topu önünde bulan Nagatomo’nun sağ ayağıyla sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
16’ncı dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Selçuk’un ceza sahasına uzun yolladığı pasta sağ kanatta topla buluşan Feghouli’nin arka direğe sert kestiği topta Falcao’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
19’uncu dakikada Sadık’ın pasıyla topla buluşan Umut’un ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda kaleci Muslera topu son anda yatarak kornere çeldi.
28’inci dakikada Selçuk’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu göğsüyle kontrol eden Falcao’nun röveşatasını Tuzlaspor savunması çizgiden çıkarttı.
45+1’inci dakikada Galatasaray 3’üncü golü buldu. Mariano’nun ceza sahasına yükselttiği topta Feghouli, pasını penaltı noktası üzerindeki Taylan’a çıkardı. Topla birlikte kaleci çizgisine doğru inen Taylan pasını tekrar Feghouli’ye çıkarırken bu oyuncunun yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.
Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde kapattı.
70’inci dakikada Ömer Bayram’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Falcao’nun dönerek şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.
81’inci dakikada Jimmy Durmaz’ın arapasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli’nin sert şutunu kaleci Bayram kurtardı.
88'inci dakikada Taylan'ın kafayla indirdiği topla buluşan Feghouli'nin bekletmeden şutunu kaleci Bayram son anda kornere çeldi.
90+2'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Belhanda, rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girdi. Topu düzelterek çektiği şutunda meşin yuvarlak filelere gitti.
Mücadelenin kalan süresinde başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
FATİH TERİM’E BÜYÜK DESTEK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde sarı kırmızılı taraftarların büyük desteğiyle karşılaştı. Galatasaray taraftarı, Fatih Terim’i tribünlere çağırırken, tecrübeli teknik adam da taraftarların bu isteğini cevapsız bırakmayarak alkışlayarak kabul etti.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU
Öte yandan Tuzlaspor - Galatasaray maçı için iki takımın taraftarları da Necmi Kadıoğlu Stadı’na akın etti. Yaklaşık 4 bin 500 kişi kapasiteli statta, tribünlerde boşluk kalmazken taraftarlar takımlarına maç boyunca destek verdiler.

Yorumlar (0)
11°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Aralık 2019
İmsak 06:44
Güneş 08:16
Öğle 13:05
İkindi 15:24
Akşam 17:44
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10