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Tuzlaspor: 1 - Sivasspor: 4 (Ziraat Türkiye Kupası)

 Sivasspor çeyrek finale çıktı Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu mücadelesinde Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u deplasmanda 4-1 yenen TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, çeyrek finale yükseldi. Stat: Tuzla Belediye Hakemler: Kutluhan Bilgiç,...

Tuzlaspor: 1 - Sivasspor: 4 (Ziraat Türkiye Kupası)

 Sivasspor çeyrek finale çıktı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu mücadelesinde Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u deplasmanda 4-1 yenen TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, çeyrek finale yükseldi.

Stat: Tuzla Belediye

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Tuzlaspor: Murat Hocaoğlu, Orkun Dervişler, Anıl Sarak, Kadir Kaan Özdemir, Bülent Uzun, Tuncay Fındıkcı, Muharrem Efe, Onur Çapın (Dk. 58 Tolunay Yurtseven), Arif Şahin (Dk. 62 Ferhat Çoban), Kıvanç Salihoğlu (Dk. 72 Barış Sarıkaya), Ozan Papaker

Sivasspor: Tolgahan Acar, Yiğit İncedemir, İbrahim Öztürk (Dk. 59 Galip Güzel), Ahmet Cebe (Dk. 46 Rıdvan Şimşek), Burhan Eşer (Dk. 54 Leandrinho), Ergin Keleş, Hasan Hatipoğlu, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Adem Koçak, Emre Kılınç

Goller: Dk. 13 Hakan Arslan, Dk. 33 Adem Koçak, Dk. 56 ve 57 Ergin Keleş (Sivasspor), Dk. 70 Ozan Papaker (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Arif Şahin, Dk. 63 Bülent Uzun (Tuzlaspor), Dk. 35 Burhan Eşer, Dk. 68 Rıdvan Şimşek (Sivasspor)

İSTANBUL / (fotoğraflı)

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