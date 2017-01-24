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Tuzlaspor: 1 - Elazığspor: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)

 Tuzlaspor, lider olarak tur atladı Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor ile TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor, 1-1 berabere kaldı. Tuzlaspor, E Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1...

Tuzlaspor: 1 - Elazığspor: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)

 Tuzlaspor, lider olarak tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor ile TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor, 1-1 berabere kaldı.

Tuzlaspor, E Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle Galatasaray'ın önünde lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Elazığspor ise 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle son sırada kaldı ve kupaya veda etti.

Stat: Tuzla Belediye

Hakemler: Gürel Uzuner, Emin Yıldırım, Önder Yılmaz Tuzlaspor: Murat Hocaoğlu, Ferhat Çoban, Bülent Uzun (Dk. 8 Birkan Öksüz), Şahin Aygüneş (Dk. 57 Doğan Ateş), Anıl Sarak, İbrahim Ethem Sevinç, Ozan Papaker, Muharrem Efe, Tuncay Fındıkçı, Melik Derin, Tolunay Yurtseven (Dk. 79 Kıvanç Salihoğlu)

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Berk Yıldız, Mesut Saray, Adem Alkaşi, Timur Bayram Özgöz, Yunus Gül (Dk. 44 Çağrı Ortakaya), Binya, Youssef Yeşilmen, Chehoudi, Onur Alsu Goller: Dk. 63 Melik Derin (Tuzlaspor), Dk. 73 Timur Bayram Özgöz (Elazığspor)

Sarı kart: Dk. 19 Youssef Yeşilmen (Elazığspor)

İSTANBUL /

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