Turyap Golfkent yıl boyunca Ankaralıları bir araya getirdi

ANKARA,() - GOLFKENT, "Burada Hayat Şahane" sloganı ile hafta sonu etkinlikleri kapsamında Ankaralıları 2016 yılı boyunca yepyeni buluşmalarda ağırladı. Ankaralılar, Golfkent 2016 yılının son organizasyonu olan Yemyeşil Spor etkinliğinde bir araya geldi.

Turyap Akademi Müdürü Doç Dr. Kadir Murat Altıntaş, 2016 yılı boyunca Ankarıların golf buluşma noktası olan Golfkent'in yeni yıla yeni sloganlarla gireceğini belirtti.

Altıntaş, "Lansman ve tanıtım dönemini artık geride bırakıyoruz. Artık başkent Ankara; sivil toplum kuruluşlarından, mesleki odalarına, ralli camiasından, spor sever yerel topluluklara, bisikletçilerden, fitness tutkunlarına, öğrencilerden, insani değerler dernek yapılanmalarına kadar Ankara Golf kentte ağırlandı. Golf sporu ve teması ile Ankaralı buluştu. " diyerek yeni yıl vizyonunu şöyle belirledi: "Golf yapıldığı topraklara gelir üstüne gelir sağlayan bir spor dalı. Turizm gelirleri içinde % 20'lik bir paya sahip. Sıradan bir turist ziyaret ettiği ülkeye kişi başı 600 Dolar bırakırken, katma değerli golf turisti 1.607 Dolar bırakıyor. Bu bir golf sahası için yılda 16,5 milyon Dolar gelir demek. Her golf tesisi yemyeşil bacasız bir fabrika. Şimdi Golfkent'in Uluslararası standartlara uygun yapılan yemyeşil çimlenmiş golf sahası ile başkentimiz marka değeri açısından kat kat büyüyecek. Biz böylesi bir temanın geniş bir kesime iletilmesinde küçük de bir rol üstlenmenin bile büyük sonuçlar yaratacağına inanıyoruz. Golfü Ankara'nın yeni yüzü yapacağız. Golfkent hafta sonu kahvaltı lezzetlerini 2016 yılı boyunca Ankaralıların ortak tutkusu oldu. Artık 'Ankara'nın golfüne bak' diyeceğiz. Ve gözler Ankara'ya golf için çevrilecek. "



DR. TANSEN ALTINTAŞ: "GOLF, GELİR AÇISINDAN BACASIZ, YEMYEŞİL BİR FABRİKA GİBİ"



Turyap Akademi'den Dr. Tansen Altıntaş ise "Dünyanın en zengin ve seçkin turist kafilelerinin, Başkenti bu yönü ile yeniden keşfetmeleri çok memnuniyet verici. Golf, gelir açısından bacasız, yemyeşil bir fabrika gibi. Geliri katma değerli bu yatırım Uluslararası ortamda yalnızmış gibi gösterilen canımız gibi sevdiğimiz ülkemizin yararınadır. Turyap Akademi; 2017 yılı ihtisas eğitimleriyle, kariyerini arttırmak isteyen, kamu ve özel sektör profesyonelleri ile akademisyenlerle buluşmak isteyenlere Ankara Golfkent'te fırsatlar sunacak" şeklinde konuştu.



BAHARLA BİRLİKTE ETKİNLİKLER BAŞLIYOR



Golf hakkında bilgi veren Akademisyen - Sporcu Doç. Dr. Kadir Murat Altıntaş, "Golf turizmi, dünya turizminden 3 kat hızlı büyümektedir (yılda % 10-12 civarında). Bir golf oyuncusunun harcaması da, ortalama bir turistin yaptığı harcamanın yaklaşık üç katıdır. Son 5-6 yıl itibariyle dünya ölçeğinde golf turizmi ile elde edilen gelirin 100 milyar Dolar civarında olduğu ifade edilmektedir. Bu gelir, toplam 919 milyar Dolar olan dünya turizm pastasının yaklaşık %11'i kadardır. Golf oynayan genç sayısı hızla artarken, dünya nüfusunun da giderek yaşlanması, hareketli sporlardan daha az aktif sporlara yönelmesi , golf sporunu popüler hale getirmektedir. Avrupa'da golf sahaları sayısı bakımından ilk üç ülke sırasıyla, İngiltere, Almanya ve Fransa'dır. Avrupa'da her yıl 150-200 yeni golf sahası inşa edilmektedir. Dünya'da toplam 61 milyon kişi golf oynamaktadır. Bu kişilerin yaklaşık 37 milyonu Amerika'da, 13,6 milyonu Asya'da ve 7 milyonu ise Avrupa'da bulunmakta. Akdeniz çanağındaki yakın rakiplerimiz olan İspanya ve Portekiz golf turizminden önemli gelir elde etmekte. İspanya'da yılda 3 milyon, Portekiz'de 1 milyon yabancı turist golf oynamakta. Golf turizminden elde edilen gelir İspanya'da 5 milyar Euro (7 milyar Dolar), Portekiz'de 2 milyar Euro (2,8 milyar Dolar) civarındadır. Her iki ülkede de toplam turizm gelirinin yaklaşık % 10'u golften elde edilmektedir. Turyap Akademi, ünlü bir markanın outlet garaj mağazası, bahardan itibaren açık hava etkinlikleri, kır düğünleri, yazın tam gün havuz ve ikram keyfi ile yeni yıla hazırlanıyoruz. Ankara Golfkent, kendine baktıracak, golfüne baktıracak, ziyaretçilerin yaşam keyfini arttıracak. Mutlu, huzurlu ve esenlik dolu bir yıl dileriz" dedi.



GOLFKENT HAKKINDA



Golfkent "Burada Hayat Şahane" sloganı ile hafta sonu etkinlikleriyle Ankaralıları 2016 yılı boyuncayepyeni buluşmalarda ağırladı. Ankara'da projemiz üçü uluslararası ikisi de ulusal olmak üzere toplam 5 ödül aldı. Ankara Golfkent Avrupa İş Dünyası Ödülleri, EBA tarafından 2 yıl üst üste ülke şampiyonu seçildi. Londra merkezli International Property Awards'ta ''En İyi Golf Geliştirme Projesi'' ödülü aldı. Ayrıca yeni inşaat ve konsept projelerinin yarıştığı "Sign of the City 2015 ve 2016"'da "Premium Proje" seçildi.

(FOTOĞRAFLI)