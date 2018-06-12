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Türkmen sporcu turnuvada altın kemer kazandı

Sinan HARMANCI / AMASYA,() - AMASYA Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 4’üncü sınıf öğrencisi İlyas Kamalov, Düzce Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Profesyonel Muay Thai turnuvasında altın kemer kazandı. Düzce...

Türkmen sporcu turnuvada altın kemer kazandı

Sinan HARMANCI / AMASYA,() - AMASYA Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 4’üncü sınıf öğrencisi İlyas Kamalov, Düzce Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Profesyonel Muay Thai turnuvasında altın kemer kazandı.
Düzce Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Profesyonel Muay Thai turnuvasında 67 kilogramda Amasya’yı temsil eden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 4’üncü sınıf öğrencisi ve Muay Thai antrenörü İlyas Kamalov, 16 ülkeden 500 sporcunun katıldığı turnuvada altın kemer kazandı. Türkmenistanlı öğrenci dört yıldır ülkesine gitmediğini birinci sınıftan itibaren antrenman yaptığını çeşitli dereceleri olduğunu, aynı zamanda Amasya üniversitesinde Muay Thai antrenörlüğü de yaptığını belirtti.
İlyas Kamalov, "Aile hasreti ve bir çok zorluğa rağmen yılmadan yoluna devam ediyorum. Üç kardeşiz, ailemle ancak iki ayda bir telefonla görüşüyorum. Babam doktor olmasına rağmen Türkmenistan’ın ekonomik koşulları vesilesiyle kendisine maddi yardım yapamıyorum" dedi.

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