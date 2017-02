Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin basın toplantısı yapıldı.

ERZURUM-- Avrupa’nın önemli kış spor merkezlerinden olan Erzurum’da düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin (EYOF) açılış seremonisi öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Snow Dora Hotel’de gerçekleşen toplantıya Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Vekil Başkanı Janez Kocijancic, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat, EYOF 2017 Erzurum Genel Koordinatörü Necati Kaplan, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi ve EYOF 2017 Koordinasyon Kurulu Başkanı Liney Halldorsdottir katıldı.

“TÜRKİYE ÇOK GÜZEL BİR İŞ ÇIKARDI”

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Vekil Başkanı Janez Kocijancic, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çok kısa bir sürede 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’ne hazırlanmasının önemine vurgu yaparak, “Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali çok önemli bir organizasyon. Bizim de bu yılki önemli organizasyonlarımızdan birisi. Türkiye kısa sürede çok güzel bir iş çıkardı” dedi.

Genç sporcular için EYOF’un önemli olduğunu belirten Janez Kocijancic, “Katılamayan ülkeler oldu ama üye ülkelerimizden 34’ü burada olacak. EYOF, gençler için ileride katılacakları organizasyonlar adına büyük önem taşıyor. Genç sporcuların ilk olimpik deneyimi olacak” ifadelerini kullandı.

MURAT KOCAKAYA: KAFİLELER OLİMPİYAT KÖYÜNE YERLEŞTİ

Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, "Bay Janez başta olmak üzere katılımcılara ülkemize hoş geldiniz diyoruz" dedi.

EYOF 2017 Erzurum’da 34 ülkeden katılımcıların yer alacağını aktaran Murat Kocakaya, "Ülkelerin tamamı köye yerleşti, sadece İtalya akşam gelecek. Sorun yaşamadan tüm kafileler Oyunlar Köyü’ne yerleşmiştir. Dokuz branşta yapılacak müsabakalar için tesisler hazır ve herhangi bir problemimiz yok. Bütün görevliler ve gönüllüler de dahil olmak üzere katılımcıların çok güzel bir hafta geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Tüm katılımcıların ülkelere döndürdüklerinde birer fahri Türk konsolosu olacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

"Çok kısa sürede hazırlanmamıza rağmen üstün hizmet ve destek sağlayan tüm idarecilerimize ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve bize bu konuda büyük destek olan sponsor kuruluşlara, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz" diyen Murat Kocakaya şöyle devam etti:

"Yarışmaya katılacak bütün sporculara çok güzel bir yarışma geçirmelerini ve başarılar diliyoruz. Tüm katılımcıların hayatlarında çok güzel bir yer bırakacak bir hafta geçirmelerini diliyorum."

HASAN ARAT: ÇOCUKLARIMIZ GELECEK İÇİN HAYAL KURDU

EOC Yönetim Kurulu Üyesi ve TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat ise organizasyonun gerçekleştirileceği Erzurum'a ve şehrin halkına seslenerek, "Dört bin yıldan uzun süredir medeniyetlerin beşiği olan Dadaş diyarında bizi ağırladığı için Erzurum halkına çok teşekkür ediyoruz. Erzurum biz Türkler için çok önemli bir şehir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temelleri burada atılmıştır. İlk TBMM Erzurum Mebusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu şehir Türkiye'nin gururudur ve Erzurum'da EYOF'un yapılması da TMOK olarak bize büyük onur vermektedir. 2011 yılında Universiade açılışı yapıldığı gece burada muhteşem bir olay yaşandı. O geceden sonra Türkiye'de işine ender rastlanmayan mükemmel tesislerde çocuklarımız gelecek için hayal kurdu. Bu hayalleri kuran çocuklarımız bugün EYOF’ta sporcu olarak yarışacaklar. Bu hayalin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Sayın Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a, Belediye Başkanı, Valimiz ve Erzurum halkıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütün birimleri gece gündüz çalışarak eşine rastlanmayan bir şekilde burayı hazır hale getirdi” dedi.

Janez Kocijancic'in organizasyonun düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynadığının altını çizen Arat, "Her zaman Erzurum ve Türkiye'ye güvendi ve 'ne yaşanırsa yaşansın bu oyunlar burada yapılacak' dedi. Tüm liderlerin buraya gelmesinde öncülük etti. Aynı zamanda 1 yıldan beri organizasyon komitesi olarak Erzurum'a gelip gelişimleri takip eden arkadaşlarımızda Erzurum ile ilgili mükemmel raporlar aktardılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu geceden sonra sahne gençlerimizin. Misafirlerimizi çok iyi ağırlayacağımızdan şüphemiz yok. Bizim Türk milli sporcularımızın da burada gençlere büyük ilham kaynağı olacağı ve gelecekte olimpiyatlarda madalya kazanacak gençlerin Erzurum'da yetişeceğine inanıyorum. TMOK olarak Erzurum halkına ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım" açıklamalarında bulundu.

NECATİ KAPLAN: "SON YILLARIN EN İYİ ORGANİZASYONUNU YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM”

EYOF Koordinatörü Necati Kaplan, 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) 'u hazır hale getirmeleri adına önlerinde çok kısa bir süre olduğunu ve o dönemde kayakla atlama tesislerini de yeni yapımına başladığını ifade ederek, geçtikleri sıkıntılı süreçten alınlarının akıyla çıktıklarını söyledi.

"Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum Valiliği, belediyemiz, üniversitemiz el ele vererek hızlı bir çalışma başlattık" diyen Necati Kaplan şöyle devam etti:

"Toplamda 15 direktörlükle ve bir alt birimle çok hızlı bir organizasyon hazırlık safhası geçirdik. Ulaşım, açılış ve kapanış seremonileri, oyunlar köyü, konaklama, tesislerin hazırlığı, bilgi teknolojileri hazırlığı, sağlık ve anti-doping, güvenlik ve şehrin giydirilmesi ile ilgili çok yoğun çalışmalar gerçekleştirildi. Bu hazırlık gerçekleştirirken Avrupa Olimpiyat Komitesi Koordinasyon komisyon üyelerinin ciddi desteğini de aldık. Şu anda hazırız ve tesislerimizde ulaşım, konaklama, seremoni ile Erzurum'da ülkemize yakışır bir şekilde belki iddialı olacak ama son yılların en iyi organizasyonunu yapacağımıza inanıyorum. Dünden başlayarak İtalya haricinde takımlarımız Erzurum'a ulaştı ve oyunlar köyüne yerleşim çok başarılı bir şekilde yapıldı ve hiçbir sorun yaşamadık. Bugünde ilk ekip şefler toplantımızı gerçekleştirdik. 9 branşta bugün bütün antrenmanları da organize ettik ve düzenledik. Bu antrenmanlara gidiş-geliş, ulaşım servislerimizde hiçbir problem yaşanmadan gerçekleşti. Bugün akşam da muhteşem bir açılış yapmak için hazırlandık ve 19.30'da açılışımızı gerçekleştireceğiz. Yarın beş madalya faaliyeti düzenleyeceğiz ve akşam 20.00'da da ilk madalyaları kazanan sporculara vereceğiz. Biz EYOF'u çok önemsiyoruz. Çünkü EYOF Avrupa'nın genç jenerasyonu. 14-18 yaş aralığındaki en başarılı sporcuları şu an Erzurum'da. Sloganımızda da olduğu gibi Avrupa'nın yıldızları inşallah yarından itibaren Erzurum'da parlayacak. Bütün ülkelerin sporcularına başarılar diliyorum. Eşit koşullarda yarışma imkânları sunuyoruz. Ülkemize güvenerek ve bize inanarak buraya gelen 34 ülkenin olimpiyat komitelerine ve ülkelerine çok teşekkür ediyoruz."

PAGNOZZİ: ERZURUM TARİHE GEÇECEKTİR

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi, kısa süren konuşmasında EYOF 2017 Erzurum’un tarihe geçeceğine vurgu yaparak, “Diğer konuşmalara sadece birkaç kelime eklemek istiyorum. Dün ve bugün gördüklerimden sonra çok güzel bir organizasyon olacağını söyleyebilirim. Şundan eminim ki Erzurum en iyi EYOF organizasyonunu düzenleyecek ve tarihe geçecektir” diye konuştu.

HALLDORSDOTTİR: OLDUKÇA İYİ BİR İŞ ÇIKARDINIZ

EYOF 2017 Koordinasyon Kurulu Başkanı Liney Halldorsdottir, Türkiye’nin oldukça iyi bir iş çıkardığını belirterek, “Bugün burada Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’ni açtığımız gün. Oldukça mutluluk verici ve uzun zamandır bugünü bekliyoruz. Son iki yıl organizasyon anlamında oldukça yoğun geçti. Diğer konuşmacıların söylediği gibi bu organizasyona hazırlık rekor bir zamanda oldu. Normalde bu tür organizasyonlara hazırlanmak en az dört yıl sürer ama şu an sadece iki yıl oldu. Ve bunu söylemem gerekiyor ki oldukça iyi bir iş çıkardınız” dedi.

“ERZURUM BİZİM GENÇ SPORCULARIMIZIN PARLAMASINI SAĞLAYACAK”

EYOF 2017 Erzurum’a ev sahipliği yapacak tüm tesislerin hazır ve çok güzel olduğuna dikkat çeken Liney Halldorsdottir, “Tüm tesisler hazır ve oldukça güzel. Ben de hazırım ve ikna oldum diyebilirim. Ve Erzurum bizim genç sporcularımızın parlamasını sağlayacak. EYOF 2017 Erzurum’un mottosu, aynı zamanda Avrupa Olimpiyat Komiteleri’nin de mottosu. Bu organizasyon genç sporcularımız için oldukça önemli ve biz de birkaç gün sonra onların parlamasını sağlayacağız. Emeği geçen tüm paydaşlara, görev yapanlara ve tüm gönüllülere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.