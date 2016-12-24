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Türkiye’nin boks şampiyonları belli oldu

TÜRKİYE Boks Federasyonu’nun 2016 yılı faaliyet programında yer alan ve bu yılın son büyük turnuvası olan 15 Temmuz Şehitleri Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Bursa’da gerçekleşen final müsabakalarıyla son buldu....

Türkiye’nin boks şampiyonları belli oldu
TÜRKİYE Boks Federasyonu’nun 2016 yılı faaliyet programında yer alan ve bu yılın son büyük turnuvası olan 15 Temmuz Şehitleri Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Bursa’da gerçekleşen final müsabakalarıyla son buldu.
Atatürk Spor Sarayı’nda gerçekleşen ve 29 ilden 108 sporcunun ringe çıktığı şampiyonanın final maçlarını Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda sporsever izledi.
Geçtiğimiz dönemlerde Çanakkale, Antalya ve Malatya’da yapılan grup maçlarında kendi sıkletlerinde ilk 4’e giren sporcuların ringe çıktığı organizasyonda altın madalya kazanan isimler şöyle:
46-49 kilo: Tolgahan Öztürk (Trabzon)
52 kilo: Ömer Koç (Bursa)
56 kilo: Selçuk Eker (İstanbul)
60 kilo: Enes Refik Çiftçi (Kocaeli)
64 kilo: Yasin Yılmaz (Bursa)
69 kilo: Onur Şipal (İstanbul)
75 kilo: Önder Şipal (İstanbul)
81 kilo: Cem Karlıdağ (İstanbul)
91 kilo: Burak Aksın (İstanbul)
+91 kg kilo: Yusuf Açık (Bursa)

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