Türkiye,artistik cimnastikte 3 altın ve 2 bronz madalya kazandı

Ercan ATA, Bakü () Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncü gününde Türkiye, artistik cimnastik gündüz final bölümünde 3 altın ve 2

bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.

Ay-yıldızlılar, bireysel kategorilerde madalya mücadelesi verirken, erkekler halkada İbrahim Çolak ve paralel alet kategorisinde Ferhat Arıkan altın, yer hareketlerinde ise Ahmet Önder bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar asimetri paralel kategorisinde ise Demet Mutlu altın ve Ekin Morova bronz madalya kazandı.

Artistik cimnastikte akşam bölümünde de 5 final mücadelesi yapılacak.

