Türkiye yüzmede 63 madalya ile 1'inci oldu

4x50 m Karma Serbest Bayrak Yarışında Türkiye, 01:42:69 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu

İSTANBUL,()

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde 14-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Faros- Elana Saırı 2018 Yıldız ve Genç Milli Takım yüzme müsabakaları sona erdi. Türkiye Milli Takımı, toplamda 22 altın, 23 gümüş ve 18 bronz madal ile şampiyonayı 1'inci olarak tamamladı.

Müsabakalarda madalya kazanan sporcular ve dereceleri şöyle:

4x50 m Karma Karışık Bayrak Yarışında Milli Takımımız 01:53:19 1.Altın Madalya

50 m kelebek Derin Zaimoğlu 00:28:69 derecesiyle 1. Altın Madalya

50 m kelebek Olcaytu Hatipoğlu 00:28:87 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

200 m sırtüstü Mehmet Kaan Özçelik 02:09:56 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

1500 m serbest Duru Tanrıverdi 17:33:61 derecesiyle 1. Altın Madalya

1500 m serbest Doga Nur Özgür 17:55:38 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

1500 m serbest İlayda Keloğlu 18:15:60 derecesiyle 3. Bronz madalya

1500 m serbest Hidayet Ege Ünal 16:22:99 derecesiyle 1. Altın Madalya

1500 m serbest Bora Kutlu 16:28:37 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

1500 m serbest Süha Özaşır 16:32:79 derecesiyle 3. Bronz Madalya

200 m kurbağalama Sena Yazıcı 02:40:70 derecesiyle 1. Altın Madalya

50 m serbest Özden Sırmacı 00:24:02 derecesiyle 1. Altın Madalya

400 m serbest Sıla Özkazanç 04:29:04 derecesiyle 1. Altın Madalya

400 m serbest Doga Nur Özgür 04:29:04 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

400 m serbest Zehra Duru Bilgin 04:35:61 derecesiyle 3. Bronz Madalya

200 m karışık Taylan özgür Ercan 02:13:32 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

200 m kelebek Zeynep Unan 02:20:13 derecesiyle 1. Altın Madalya

200 m kelebek Duru Tanrıverdi 02:30:03 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

50 m sırtüstü Gökhan Günlemeç 00:27:08 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

100 m sırtüstü Elif Yazıcılar 01:04:75 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

100 m sırtüstü Lara Göktaş 1:05:87 derecesiyle 3. Bronz Madalya

400 m karışık Mina Ada Solaker 05:05:32 derecesiyle 1. Altın Madalya

400 m karışık Sena Yazıcı 05:07:35 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

100 m kurbağalama Bora Çalış 01:07:21 derecesiyle 1. Altın Madalya

100 m kurbağalama Mert Ziya 01:08:12 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

100 m kurbağalama Yiğit Ulaş Güngör 01:08:87 derecesiyle 3. Bronz Madalya

50 m kurbağalama Elif Esin Akbaba 00:33:59 derecesiyle 1. Altın Madalya

200 m serbest Duru Çelik 01:55:03 derecesiyle 1. Altın Madalya

200 m serbest Bora Kutlu 01:57:31 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

100 m serbest Derin Zaimoğlu 00:59:37 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

100 m serbest Elif İnci Erdin 01:00:06 derecesiyle 3. Bronz Madalya

200 m Karışık Mina Ada Solaker 02:24.32 derecesiyle 1. Altın Madalya

200 m Karışık Sena Yazıcı 02:25:24 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

50 m Kelebek'de Alper Kepir 25:90 derecesiyle 3. Bronz Madalya

200 m Sırtüstü'de Elif Yazıcılar 02:19.35 derecesiyle 1. Altın Madalya

200 m Meltem Dönmez 02:25:98 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

800 m Serbest Duru Çelik 08:34.35 derecesiyle 1. Altın Madalya

800 m Serbest Hidayet Ege Ünal 08:38:27 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

800 m Serbest Süha Özaşır 08:50.09 derecesi ile 3. Bronz Madalya

800 m Serbest Sıla Özkazanç 09:06.70 derecesiyle 1. Altın Madalya

800 m Serbest Duru Tanrıverdi 09:09:28 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

800 m Serbest Doğa Nur Sungur 09:17.04 derecesi ile 3. Bronz Madalya

200 m Kurbağalama Bora Çalış 02:24.63 derecesiyle 1. Altın Madalya

200 m Kurbağalama Mert Ziya 02:32.10 derecesi ile 3. Bronz Madalya

400 m Serbest Duru Çelik 04:04.04 derecesiyle 1. Altın Madalya

400 m Serbest Bora Kutlu 04:07:14 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

400 m Serbest Amir Berberoğlu 04:11.68 derecesi ile 3. Bronz Madalya

50 m Serbest'de Leyla Özdoyuran 00:26:99 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

200 m Kelebek Ali Yağız İnce 02:09:53 derecesiyle 3. Bronz Madalya

50 m Sırtüstü Leyla Özdoyuran 00:29:88 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

100 m Sırtüstü 01:00:00 derecesiyle Gökhan Günlemeç 3. Bronz Madalya

100 m Kelebek Zehra Duru Bilgin 01:01.71 derecesiyle 1. Altın Madalya

100 m Kelebek Derin Zaimoğlu 01:03:32 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

100 m Kelebek Zeynep Unan 01:04.15 derecesi ile 3. Bronz Madalya

400 m Karışık Taylan Özgür Ercan 04:49.04 derecesiyle 1. Altın Madalya

400 m Karışık Mert Ziya 04:49:37 derecesiyle 2. olarak Gümüş Madalya

400 m Orhun Emre Gökoluk 04:56.11 derecesi ile 3. Bronz Madalya

100 m Kurbağalama Esin Akbaba 01:15:55 derecesiyle 1.Altın Madalya

100 m Kurbağalama Sena Yazıcı 01:16.10 derecesi ile 2. Gümüş Madalya

50 m kurbağalama Berkay Bal 00:30:32 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

200 m serbest Elif İnci Erdin 02:10:04 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

200 m serbest Doğa Nur Özgür 02:11.82 derecesi ile 3. Bronz Madalya

100 m serbest Özden Sırmacı 00:52:54 derecesiyle 2. Gümüş Madalya

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