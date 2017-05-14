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Türkiye, yüzmede 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Ercan ATA - BAKÜ / Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın ikinci gününde Türkiye, yüzmede 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 12 madalyanın sahibi oldu. Erkekler 200 metre karışıkta Metin Aydın, altın madalyanın...

Türkiye, yüzmede 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Ercan ATA - BAKÜ /

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın ikinci gününde Türkiye, yüzmede 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 12 madalyanın sahibi oldu.
Erkekler 200 metre karışıkta Metin Aydın, altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler 100 metre kelebekte Kaan Türker Ayar altın, Ümit Can Güreş de gümüş madalyayı boynuna taktı. Erkekler 200 metre serbestte mücadele eden Erge Can Gezmiş gümüş, Doğa Çelik de bronz madalya kazandı. Erkekler 200 metre kurbağalamada Alpkan Örnek, gümüş madalya elde etti. Erkekler 1500 metre serbestte ise Ediz Yıldırımer bronz madalyaya uzandı.
Kadınlar 50 metre kelebekte Aleyna Özkan altın, Sezin Eligül gümüş madalya aldı. Ekaterina Avramova'nın altın madalya kazandığı kadınlar 100 metre sırtüstünde, Halime Zülal Zeren de gümüş madalya elde etti. Sezin Eligül, Selen Özbilen, Esra Kübra Kaçmaz ve Gizem Bozkurt'tan oluşan milli takım ise kadınlar 4x200 metre serbestte altın madalyaya ulaştı.

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