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Türkiye yüzmede 4 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncü gününde Türkiye, yüzmede 4 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı. Kadınlar 200 metre sırtüstünde Ekaterina...

Türkiye yüzmede 4 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncü gününde Türkiye, yüzmede 4 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.
Kadınlar 200 metre sırtüstünde Ekaterina Avramova altın, Halime Zülal Zeren gümüş, 100 metre serbestte İlknur Nihan Çakıcı
altın, Sezin Eligül bronz, 200 metre kelebekte Nida Eliz Üstündağ altın, İmge Roza Erdemli bronz, 1500 metre serbestte ise Ecem Dönmez bronz madalyanını sahibi oldu. 
Erkekler 4x200 metre serbestte Erge Can Gezmiş, Nezir Karap, Kaan Özcan ve Doğa Çelik'ten oluşan
milli takım altın, 50 metre serbestte Hüseyin Emre Sakçı gümüş, 400 metre karışıkta Batuhan Hakan gümüş, 100 metre sırtüstünde ise Ege Başer bronz madalyayı boynuna taktı.

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