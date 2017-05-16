Türkiye, yüzmede 14 madalya kazandı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 4'üncü gününde Türkiye, yüzmede 6 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı.

Kadınlarda, 100 metre kurbağalamada Viktoria Zeynep Güneş altın, Gülşen Beste Samancı gümüş madalya kazandı.

400 metre karışıkta Viktoria Zeynep Güneş, altın, 200 metre serbest stilde Selen Özbilen altın, Gizem Bozkurt gümüş, 50 metre sırtüstünde Ekaterina Avramova altın, İlayda Kargın gümüş, 4x100 metre serbest stilde İlknur Nihan Çakıcı, Sezin Eligül, Esra Kübra Kaçmaz ve Ekaterina Avramova'dan oluşan milli takım, altın madalya kazandı.

Erkeklerde, 200 metre kelebekte Kaan Özcan gümüş, Samet Alkan bronz, 100 metre kurbağalamada Demir Atasoy altın, Emre Sakçı gümüş, 800 metre serbest stilde Ediz Yıldırımer bronz , 50 metre sırtüstünde İskender Başlakov bronz madalya elde etti.