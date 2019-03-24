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Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

ORDU / Türkiye Güreş Federasyonu'un faaliyet programında yer alan ve bu yıl Ordu'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi.  Milli takıma seçilmek için çok önemli bir kriter olan Türkiye Yıldızlar Güreş...

Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

ORDU /

Türkiye Güreş Federasyonu'un faaliyet programında yer alan ve bu yıl Ordu'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. 
Milli takıma seçilmek için çok önemli bir kriter olan Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 300 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.
Şampiyonanın son gününde yapılan final maçlarının ardından 130 puan toplayan Ankara Tedaş Spor Kulübü 1. olurken, 2.'ligi ise 124 puanla Ordu Büyükşehir Belediye, 3.'lüğü ise 91 puanla İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü elde etti.
Bireysel sıralamada madalya kazanan sporcular şöyle;
45 kiloda 1. Tolga Özbek, 2. Yunus Atalay, 3. Bekir Özcan,3. Bahri Söyler
48 kiloda 1. Yusuf Demir, 2. Batuhan Boke, 3. Şükrü Korpe, 3. Erhan Algan
51 kolida Eray Şimşek, 2. Ahmet Yücel, 3. Ömer Eratilla, 3. Yusuf Eryücel
55 kiloda 1. Süleyman Konak, 2. Metin Karabıyık, 3. Muhammet Karavus, 3. Hacı Ramazan Konak
60 kiloda 1. Alihan Öksüz, 2 Eren Duran, 3. Furkan Doğan, 3 Sevban Yahşi
65 kiloda 1. İsmet Çiftçi, 2. Mikail Topal, 3. Hamza Duman, 3. Tunahan Akay
71 kiloda 1. Halit Özmus, 2. Mevlüt Özdemir, 3. Yasin Akıl, 3. Harun Söyler
80 kiloda 1. İsmail Küçüksolak, 2. Nihat Bektaş, 3. Eren Kalkan, 3. Emre Çiftçi
92 kiloda 1. Ömer Agtaş, 2. Sertaç Üngör, 3. Bekir Çoban, 3. Efe Kölebas
110 kiloda 1. Emin Demir, 2. Efe Anıl Al, 3. Hasan Sipahi, 3. Adil Mısırcı

(FOTOĞRAFLI)

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