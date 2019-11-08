Türkiye'yi 70 milyar Dolar'lık turizm gelir hedefine spor turizmi taşıyacak 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2023 stratejisi çerçevesinde belirlenen 70 milyon turist, 70 milyar Dolar turizm geliri hedefine katkı sunmak için spor turizminin tüm paydaşlarını 'Sporda Marka Ülke Türkiye' parolasıyla 10-13 Kasım tarihleri arsında Antalya'da gerçekleştirilecek Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nda topluyor.

Tüm dünyada önemi her geçen gün artan spor turizmi için Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçiyor. 10-13 Kasım tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Antalya'da düzenlenecek çalıştay kapsamında spor turizminin ekonomisi ve küresel boyutları masaya yatırılacak. Böylece Türkiye'nin 2023 stratejisi için hedeflenen 70 milyon turist, 70 milyar Dolar turizm geliri hedefine destek verilecek. Dünyada 600 milyar Dolar'lık bir hacme sahip olan spor turizmindeki payını artırmak isteyen Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2023 stratejisi çerçevesinde belirlenen 70 milyon turist, 70 milyar Dolar turizm geliri hedefine katkı sunmak için spor turizminin tüm paydaşlarını Antalya'da Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nda topluyor. 10-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalıştay kapsamında Türkiye'nin yaklaşık 1 milyar Dolar'ı bulan ve ağırlığı futbol ve golfun oluşturduğu Türk spor turizmi gelirinin geliştirilmesi için spor turizminin ekonomisi ve küresel boyutları masaya yatırılacak.

Antalya'da gerçekleştirilecek çalıştaya; bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları, acente ve konaklama sektörü temsilcileri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan alanında uzman kişiler katılacak. 4 gün sürecek olan organizasyonda, Türkiye'nin spor turizmine ilişkin tüm hususlar değerlendirilerek sonraki süreçlere rehberlik edecek bir eylem planı hazırlanacak.

Parolası 'Sporda Marka Ülke Türkiye' olarak belirlenen Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın kapanış konuşmasını ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak.

