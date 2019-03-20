Türkiye Yelken Federasyonu'ndan çevreye duyarlılık

İZMİR, ()

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Spor Toto Yıldızlar Kupası'nın ilk gününde, "Çevre Temalı Gönüllülük Aktivitesi" düzenlendi.

TYF Sosyal Sorumluluk ve Organizasyon Komitesi tarafından Çeşme'deki Yıldızlar Kupası'nda düzenlenen organizasyona Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Tolga Yağlı ile sporcular, antrenörler, kulüp yöneticileri ve hakemler katıldı.

TYF Sosyal Sorumluluk ve Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Özkaleli komitenin kurulmasını öneren TYF Başkanı Özlem Akdurak'a teşekkür ederek, "Yarışlar boyunca ayrıştırma kutularımıza bütün atıklarımızı atalım. Buradan sonra bunları kendi evlerinizde, okullarınızda anlatın ve uygulamaya çalışın" dedi. Özkaleli ayrıca 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tüm kulüplerle eş zamanlı bir kıyı temizliği etkinliği gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi. Özlem Akdurak konuşmasında yelkenciler olarak çok temiz bir toplum olduklarını söylerken, "Bunu herkese öğretmeliyiz. Her konuda temiziz. Hiçbir şike, doping tarihimizde yok. Bizim tek tutkumuz rüzgarla, denizle ve kendimizle mücadele etmek" dedi,

Başkan Akdurak, "Nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsak öyle bir dünyayı sizden sonrakilere bırakmak göreviniz. Eğer siz isterseniz dünyayı değiştirebilirsiniz. Bir kişinin ideali bütün toplumu etkileyecek sonuçlara ulaşabilir" diye konuştu. Konuşmaların ardından sahilde kıyı temizliğine geçildi. Kaymakam Kara, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Albayrak, Federasyon Başkanı Akdurak, sporcular ile antrenörler, temizlik kıyafetleri giyerek kıyı temizliği yaptılar. Kıyı temizliğinde toplanan atıklar çeşitlerine göre ayrıştırıldı. Kıyı temizliği sonrasında aktivite, sucuk ekmek partisi ile sona erdi.

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