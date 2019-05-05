Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın Burdur ayağı tamamlandı

Mesut MADAN/BURDUR, () -



TÜRKİYE Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın Burdur'da düzenlenen ikinci ayağı tamamlandı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası'nın bir ayağını Burdur'da yapacaklarını söyledi.

Burdur'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı. Şampiyonada dereceye girenlere madalya ve kupaları Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi Bahri Kılıçaslan tarafından verildi. Turnuvada kadınlarda Mediha Sevgen birinci, Aleyna Özel ikinci, Elif Güleryüz üçüncü oldu. Genel klasmanda Kerem Dinçer birinci, Ahmet Şimşek ikinci, Erol Aslantaş üçüncü olurken, takım kategorisinde ise Nilüfer Belediyespor Kulübü birinci, İnegöl Belediyespor Kulübü ikinci, Mustafa Kemalpaşaspor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

İLK 4 TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Ödül töreninin ardından Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulunan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, Burdur'da rekabeti yüksek bir yarışma gerçekleştirdiklerini söyledi. İlker, "Burdur'da ikinci etap yarışmayı düzenledik. Üçüncü ayağı 15 gün sonra Hatay'da yapacağız. Son etap ise Bursa Nilüfer'de düzenlenecek. Bu dört yarışmanın sonucunda tüm yarışma sonuçları değerlendirilecek ve Türkiye Şampiyonası sıralaması ortaya çıkacak. İlk dört kişi milli takımı oluşturacak ve Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek" dedi.

Burdur ve çevresinin yamaç paraşütü için çok uygun olduğuna işaret eden Serdar İlker, "Özellikle tepeden havalandıktan sonra göl üzerinden gelen havanın düz bir yüzey üzerinden akarak karaya ulaşması neticesinde çok güzel bir rüzgar elde ediyoruz ve bu rüzgar bizim için iniş açısından çok dinamik ve kararlı bir hava oluşturuyor" diye konuştu.

'DÜNYA ŞAMPİYONASI'NI GETİRTMEK EN BÜYÜK AMACIMIZ'

Geçen yıl yaptıkları testler sonucu yarışmanın bir etabını Burdur'a aldıklarını hatırlatan Serdar İlker, şöyle dedi:

"Önümüzdeki sene ve daha sonraki senelerde de burada yarışmalar düzenleyeceğiz. Ayrıca bölgede yapılan Avrupalı yetkililerle görüşerek buraya Dünya Şampiyonası'nın bir ayağını getirtmek en büyük amacımız. Bunun için hep birlikte çalışacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yarışan sporculardan detay

- Kafa kamerasından görüntü

- Serdar İlker ile röportaj

- Ödül töreni

- Malzemelerini toplayan sporcular

(FOTOĞRAFLI)