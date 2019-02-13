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Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı Balıkesir'de düzenlenecek

BALIKESİR,() - Türkiye Güreş Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığı ve Karesi Belediye Başkanlığı iş birliği ile Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı düzenlenecek. Balıkesir’de...

Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı Balıkesir'de düzenlenecek

BALIKESİR,() - Türkiye Güreş Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığı ve Karesi Belediye Başkanlığı iş birliği ile Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı düzenlenecek.

Balıkesir’de gerçekleşecek kurultay ile geleneksel Türk yağlı güreşlerinin, yıl içerisinde yapılacak organizasyonlar ile yağlı güreş unsurlarının değerlendirilmesi ve yağlı güreşe dair stratejilerin belirlenmesi planlanıyor. Kurultayda alınacak kararlar ile geleneksel Türk yağlı güreşinin geliştirilerek geleceğe aktarılması amaçlanıyor.

360 hakem, 17 başpehlivan, 36 cazgır, 25 yağlı güreş ağası ile çok sayıda organizatörünün katılacağı Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı’nda yağlı güreşin dünü, bugünü ve yarını ele alınacak.

2019 yılında yeni eklenen kurallar, hakem talimatı, müsabaka talimatı, puanlama sistemi, yağlı güreş basını ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri ile 2019 Yağlı Güreş takvimi konu başlıklarının ve temel stratejilerin belirleneceği kurultay sonunda, yağlı güreş hakem ve cazgırlarının seviye tespiti ve değerlendirmeleri yapılacak.

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