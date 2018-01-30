Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ın acı günü

Taha AYHAN/MALATYA, ()
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın hayatını kaybeden ablası Meryem Ünsal'ın cenazesi memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.
TVF Başkanı Üstündağ'ın 75 yaşındaki ablası Meryem Ünsal, kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede dün vefat etti. Ünsal'ın cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Evkur Yeni Malatyaspor'un eski başkanlarından Mehmet Emin Katipoğlu, federasyon yöneticileri ve çok sayıda spor kulübü temsilcileri katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Cenazeden görüntüler
- Başkan Üstündağ'dan detaylar
- Genel ve detay görüntüler
(FOTOĞRAFLI)