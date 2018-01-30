mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PKK/YPG TÜM KÖYLERE TÜNELLER KAZIP, HER GEÇENDEN VERGİ ALMIŞ
Hedefte Bafelyun tepesi var
Erdoğan: ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvâ-yi Milliye, güçleri gibi bir sivil oluşumdur
Erdoğan'dan ÖSO tanımı
FETÖ sanığı eski ÖSYM Başkanı hakim karşısına çıktı
FETÖ sanığı eski ÖSYM Başkanı...
Türk Ordusu'nun zaferi... Afrin'de kulelere Türk başrağı dikildi
Flaş haber... Afrin'e Türk Bayrağı'nı...

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ın acı günü

Taha AYHAN/MALATYA, () Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın hayatını kaybeden ablası Meryem Ünsal'ın cenazesi memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. TVF Başkanı Üstündağ'ın 75 yaşındaki ablası...

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ın acı günü

Taha AYHAN/MALATYA, ()

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın hayatını kaybeden ablası Meryem Ünsal'ın cenazesi memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.
TVF Başkanı Üstündağ'ın 75 yaşındaki ablası Meryem Ünsal, kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede dün vefat etti. Ünsal'ın cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Evkur Yeni Malatyaspor'un eski başkanlarından Mehmet Emin Katipoğlu, federasyon yöneticileri ve çok sayıda spor kulübü temsilcileri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Cenazeden görüntüler
- Başkan Üstündağ'dan detaylar
- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan