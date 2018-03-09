Türkiye Voleybol Federasyonu 60. yılını kutluyor

"Hepimiz aynı takımdayız"

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 60. Yıl Lansmanı için düzenlediği basın toplantısına TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu Üyeleri, sponsorların üst düzey yöneticileri, Türk voleyboluna imza atmış eski sporcu, hakem, antrenör, Milli Takım kaptanları ve medya mensupları katıldı.

"Hepimiz Aynı Takımdayız" mottosunun tanıtıldığı toplantıda, Türk voleybolunun tüm başarıları tek vücut halinde kutlayan bir camia olduğu vurgulandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı konuşmada, "Afrin'de şehit olan askerlerimizi anarak başladığı konuşmasında 60 yılın bir özetini yaparak takım sporlarında milli takımlar, kulüpler, hakemler ve atılan kurumsallık adımları düzeyinde, özellikle son yıllarda uluslararası arenada elde ettiğimiz başarılarla, ülkemizin önde gelen takım spor branşı olmaktan duydukları gururu dile getirdi. ''Sürdürebilir başarı ile geride bıraktığımız 60. Yılımızı, yeni logo, marş ve belgesel ile taçlandırmayı planladık. Logomuzu ve marşımızı bugün sizlerle paylaşıyoruz. Belgeselimizin hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Voleybolumuzu ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Türk voleybolunun 60 yıllık tarihinde elde edilen başarılara değinen Üstündağ,"Kulüpler bazında son yıllara baktığımızda Türkiye'nin Avrupa Kupaları'na ambargo koyduğunu görüyoruz. Özellikle bayan kulüp takımlarımız, Avrupa ve dünyada kazanılmadık kupa bırakmadı. Avrupa Kupaları'nda 8 birinciliğimiz, 7 ikinciliğimiz, 9 üçüncülüğümüz, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 5 birinciliğimiz, 1 ikinciliğimiz, 2 üçüncülüğümüz bulunuyor.

Özellikle Avrupa Kupaları'nda zirvenin değişmeyen tek ismi olan Türkiye; CEV'in ülke takımlarının Avrupa Kupaları'nda aldığı puanların baz alınarak oluşturulduğu sıralamalarda bayanlarda 489,67 puanla 1'nci; erkeklerde ise 316,33 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Ayrıca; Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde, Türk sporuna yaptığı katkı ve başarılarından ve toplumda üstlendikleri sorumlulukla kadınlara ilham olmalarından dolayı 'Jüri Özel' ödülüne layık görülen VakıfBank Bayan Voleybol Takımını da kutluyorum" dedi.

Federasyon Başkanı Üstündağ ayrıca, "Federasyon olarak kurumsallaşmayı ve başarıyı ilke edindik. Dolasıyla biz Türk voleybolunu hem kurumsal kimlik, hem sportif başarı hem de altyapıdaki başarılarıyla ön planda tutmayı hedefliyoruz. 2018 yılında, Bayan Milli Takımımız, 29 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında Japonya'da düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na katılacak. Ayrıca Milletler Ligi ve Akdeniz Oyunları'nda boy gösterecek. Her zaman olduğu gibi orada da kürsünün en üst basamağını hedefliyoruz. Bu yıl ayrıca, Erkek Milli Takımlarımız İspanya'da Akdeniz Oyunları'nda ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler. Milli Takımlarımız alt yaş kategorilerinde ise Nisan ayında hem bayanlarda hem erkeklerde Avrupa Şampiyonası'nda yer alacaklar. 2017'de olduğu gibi 2018'de de çok daha iyi olacağımızı düşünüyoruz.

Ayrıca 2019 yılında CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne ev sahipliği yapacağız" şeklinde konuştu.

Gerçekleşen lansmanda; 94 yaşındaki ilk erkek milli takım oyuncusu Melih Çelebi ile 2017'de Dünya Şampiyonu olan U23 Bayan Milli Takımı kaptanı Çağla Akın bir araya gelmesi salonda bulunanlara duygusal anlar yaşattı.

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