Türkiye, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda 2 altın, bir gümüş ve 3 bronz madalya kazandı

İSTANBUL,()

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası müsabakalarının ilk gününde Türkiye, kadınlarda bir gümüş, 2 bronz, erkeklerde ise 2 altın ve bir bronz madalya elde etti.

Ümitler Avrupa Kupası'nın yapıldığı Almanya'nın Berlin kentindeki müsabakaların ilk gününde tatamiye çıkan judokalarımız, kadınlarda bir gümüş, 2 bronz, erkeklerde ise 2 altın bir bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.

Erkekler 50 kiloda Emirhan Karahan ve 60 kiloda Salih Yıldız, sıkletlerinde altın madalyaya uzanırken, kadınlar 40 kiloda Müberra Güneş gümüş madalya kazandı. Ülkemize bronz madalya kazandıran isimler ise kadınlar 44 kiloda Merve Azak, 48 kiloda Buketnur Karabulut ile erkekler 50 kiloda Muhammed Demirel oldu.

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