escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Türkiye, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda 2 altın, bir gümüş ve 3 bronz madalya kazandı

İSTANBUL,() Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası müsabakalarının ilk gününde Türkiye, kadınlarda bir gümüş, 2 bronz, erkeklerde ise 2 altın ve bir bronz madalya elde etti. Ümitler Avrupa Kupası'nın yapıldığı...

Türkiye, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda 2 altın, bir gümüş ve 3 bronz madalya kazandı

İSTANBUL,()

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası müsabakalarının ilk gününde Türkiye, kadınlarda bir gümüş, 2 bronz, erkeklerde ise 2 altın ve bir bronz madalya elde etti.
Ümitler Avrupa Kupası'nın yapıldığı Almanya'nın Berlin kentindeki müsabakaların ilk gününde tatamiye çıkan judokalarımız, kadınlarda bir gümüş, 2 bronz, erkeklerde ise 2 altın bir bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.
Erkekler 50 kiloda Emirhan Karahan ve 60 kiloda Salih Yıldız, sıkletlerinde altın madalyaya uzanırken, kadınlar 40 kiloda Müberra Güneş gümüş madalya kazandı. Ülkemize bronz madalya kazandıran isimler ise kadınlar 44 kiloda Merve Azak, 48 kiloda Buketnur Karabulut ile erkekler 50 kiloda Muhammed Demirel oldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314