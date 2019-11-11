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Türkiye - Ukrayna: 0-4
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 5'inci maçında geçen cuma günü İzmir'de Hollanda'ya 8-0 yenilen Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, bugün Ukrayna ile oynadığı hazırlık...
SPOR 11.11.2019, 18:00
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 5'inci maçında geçen cuma günü İzmir'de Hollanda'ya 8-0 yenilen Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, bugün Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçını da 4-0 kaybetti. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan özel müsabakanın ilk yarısını Ukrayna, 9'uncu dakikada Khimych, 14'üncü dakikada Apanashchenko ve 35'inci dakikada Basanska'nın ayağından bulduğu gollerle 3-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 59'uncu dakikasında Türkiye atağında Berna'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üst direğe çarparak auta gitti. 71'inci dakikada Kravets'in kafa golüyle farkı 4'e çıkaran Ukrayna, kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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