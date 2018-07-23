Türkiye - Ukrayna: 0 - 1

İSTANBUL,()
STAT: Seinajoki
HAKEMLER: Jonathan Lardot, Uros Stojkovic, Ian Bird, Petri Viljanen
TÜRKİYE: Mehmet Ataberk Dadakdeniz - Mert Yılmaz, Berk Çetin (Dk. 46 İlker Karakaş), Gökay Güney, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 86 Aksel Aktaş), Doğukan Sinik (Dk. 72 Ahmed Kutucu), Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Metehan Güçlü, Umut Güneş, Tayyib Talha Sanuç
UKRAYNA: Vladyslav Kucheruk - Valeriy Bondar, Oleksandr Safronov, Denys Popov, Vitaliy Mykolenko, Olexiy Khakhlov, Viktor Korniienko, Serhiy Buletsa (Dk. 72 Andrii Remeniuk), Vladyslav Supriaha, Kyrylo Dryshluik, Heorhii Tsitaishvili (Dk. 61 Oleksandr Bieliaiev)
GOLLER: Dk. 8 Buletsa (Ukrayna)
Türkiye U19 Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen UEFA Avrupa Şampiyonası'n B Grubu'ndaki son maçında Ukrayna'ya 1-0 mağlup oldu. Milliler, bu sonuçla turnuvayı puan alamadan tamamladı.