Türkiye, UEFA Euro2024'e aday (3)

BAKAN KILIÇ: "TÜRKİYE ŞU ANDAKİ ALTYAPISIYLA SPORTİF ANLAMDAKİ HER ORGANİZASYONU YAPABİLECEK KUVVETTEDİR"

Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'na adaylığını açıkladığı toplantı da konuşun Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç "Bugün Yıldırım Başkan'ın dile getirdiği gibi önemli bir açıklamanın, önemli bir kararın ve başlangıcın duyurusunu yapıyoruz. Biz tabii federasyon başkanımızla bu konuyu bir zamandır istişare yapıyoruz. Bunu bu şekilde özel bir toplantıyla duyurmak istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve Başbakanımız'a Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylık yapmak istediğimizi bildirdik ve olurunu aldık. Bu ülkenin yönetim olarak sorumluluk bakımından en üst seviyedeki yetkilisinden onay aldık ve yola çıkıyoruz. İnşallah ülkemize bereket getirir. 3 Mart 2017, adaylık için başvuru son tarihi. Federasyon yetkililerimiz bu tarihten önce bunu yapacaklar. Şunu açıkça dile getirebilirim ki, Türkiye özellikle son yıllarda sayın Cumhurbaşkanımız'ın talimat ve takibiyle, sayın Başbakanımızın da takibiyle stadyum konusunda büyük bir girişime başladı. Türkiye, inşaa edilen stadyum konusunda Avrupa'da 1 numara. Dünyada 1 numara olan Amerikan'ın arkasından biz geliyoruz. Bu, altyapı konusunda nereden nereye geldiğimizin göstergesidir. Sporun içerisinde emek veren birçok yönetici ve kulüpler, yapılan altyapı yatırımlarını en açık şekilde gören kişilerdir. Umut ediyorum ki bu adaylığımızın olumlu şekilde sonuçlanmasıyla alacağımız yol çok farklı şekilde geçecek" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin daha önce tanıtım için birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını da söyleyen Bakan Kılıç, "Türkiye şu andaki altyapısıyla sportif anlamdaki her organizasyonu yapabilecek kuvvettedir. Bunun dışında çok farklı organizasyonlar var. Ben burada sportif olarak konuşuyorum. Örneğin G20, dünyanın en büyük organizasyonudur. Ancak burada sportif organizasyonları konuşuyoruz. Burada ülkemize katkı sağlayacak ve uluslararası camiadaki organizasyonları alma kararlığımız var. Dolayısıyla seçiciyiz. Belli bir dönem içerisinde birçok organizasyona tanıtım anlamında imza attık. Artık seçici davranmak zorundayız. Türkiye, her organizasyonu yapabilecek kabiliyettedir ve güçlüdür. Uluslararası spor camiası içinde Türkiye'nin yeri artık çok belli. Bunlar için karar verici bazı komiteler vardır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslar arası Antidoping Komitesi gibi. Türkiye, hem Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde, hem de Anti Doping Komitesi'nde temsil edilmektedir" diye konuştu.

"2020 OLİMPİYATLARINA ADAYLIĞIMIZ BİZE ÇOK TECRÜBE SAĞLADI"

2020 Olimpiyat Oyunları adaylığının Türkiye'nin adaylık konusunda çok büyük tecrübe kazandığını dile getiren Bakan Kılıç, "Türkiye'nin Olimpiyat adaylığı, şu anda en üst seviyedeki siyasinin kararına bağlıdır. 2020 Olimpiyatlarına adaylığımız bize çok tecrübe sağladı. Bu tecrübelere göre uluslararası arenada temsilimiz kuvvetlendi. Daha önce ulaşım konusunda problem olduğu konusu masaya yatırılmıştı. Türkiye'de şu anda ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hem havayolu, hem karayolu bazında yıldırım hızıyla yapılan yatırımlarımız var. Berlin'in yeni havalimanının yapımı hala bitmedi. Yıl açısından 5 yıldan fazla gecikmiş durumda. 3 kez yapımı ertelendi. Biz dünyanın en büyük havalimanlarından birisini İstanbul'da yapıyoruz. Marmara Denizi'nin altından tünellerle kıtaları birbirine bağlıyoruz. Artık bunlar yapılmışken, ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum"ifadelerini kullandı.

"EYOF ORGANİZASYONUNU TÜRKİYE'DEN ALMAK İSTEYEN ÇOK OLDU"

Erzurum'da devam eden EYOF hakkında da açıklamalarda bulunan Akif Çağatay Kılıç "Türkiye'nin bu konudaki ev sahipliği gücü, şu anda Erzurum'da düzenleniyor. Buradaki gençler arasında çok güzel bir rekabet var. Sportif anlamda bir birliktelik ve rekabet var Erzurum'da. Daha önce de söyledim, EYOF organizasyonunu Türkiye'den almak isteyen çok oldu. 2019'da ev sahipliği yapacağımız bu organizasyonu, bu yıl ev sahipliği yapması planlanan Bosna Hersek'in ricası üzerine 2017'ye aldık. Normalde 4 yıl süren organizasyon hazırlığını 2 yılda tamamladık. Şunu açıkça söylemek istiyorum. Bu organizasyonu elimizden almak isteyenler çok oldu. Ama Türkiye gücünü gösterdi. Büyük organizasyonlara ilk adımı atıyoruz. Türkiye böylesine büyük organizasyonlara her zaman adaydır. Türkiye kararlıdır ve bunu yapacaktır" diye konuştu.

"BUZ HOKEYİ MİLLİ TAKIMIMIZ'A FAZLA YÜKLENİLDİ"

Erzurum'da devam eden EYOF'ta Rusya'ya 42-0 mağlup olan Buz Hokeyi Milli Takımımız'ın çok fazla eleştirildiğini belirten Bakan Kılıç "Bu konuya değinmeden geçemeyeceğim. Kendi açımdan bir sorumluluk. Şu anda EYOF devam ediyor. Buz Hokeyi Milli Takımımız, Rusya'ya farklı bir skorla mağlup oldu. Fakat kendilerine yapılan eleştirilere çok üzüldüm. Bunlar çok genç çocuklar. Çok kısa bir süre içerisinde bu takımı kurup mücadele etmeye başladılar. Karşılarındaki takım dünyanın en kuvvetli 2. takımı. Eleştiri biraz fazla oldu. Dün akşam kaptanlarıyla görüştüm, inanıyorum ki biz millet olarak onlara destek vereceğiz. Büyük bir cesaret örneği gösteriyorlar. Ülkem adına hepsine teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in açıkladığı adaylık sonrasında, Bakan Kılıç, Demirören ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim toplu halde basın mensuplarına EURO 2024 için özel dekor edilen Orhan Saka Salonu'nda poz verdiler. Arka planda Türkiye'deki stadyumların görselleri yer aldı.

