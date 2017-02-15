Türkiye, UEFA Euro2024'e aday (2)

TFF BAŞKANI DEMİRÖREN: "1 OYLA KAYBETMİŞTİK, BU SEFER HEM YÖNETİM KURULU HEM DE ÜLKE OLARAK BUNU ALMAYI HAK ETTİĞİMİZE İNANIYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in katıldığı 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yapıldı. Türkiye'nin EURO 2024'e adaylığı açıklandı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na evsahipliği adaylığımız 2 Mart'ta UEFA'ya yapılacak resmi başvuru ile başlayacak. Son dosya Nisan 2018'de sunulacak. UEFA ise başvuruları değerlendirip kararı 2018 Eylül ayında açıklayacak.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenlemek için 2 Mart'ta adaylık başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. Toplantıda konuşan Demirören, Türkiye'nin daha önce Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlemeye 3 kez aday olduğunu ancak düzenleyemediğini hatırlatarak, "Hem Türk futbolu hem de ülkemiz adına hayırlı bir iş için bir araya geldik. Daha önce 3 kere müracaat ettiğimiz, bugün de 4'üncüsü için yola çıktığımız UEFA Avrupa Şampiyonası adaylığı için bir aradayız. Türkiye olarak da Allah kısmet ederse 2 Mart'ta adaylık başvurumuzu yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı stat hamlesine değinen Demirören, şunları kaydetti:

"2018 Eylül ayında kazanan açıklanacak. Türkiye, Avrupa'da hatta dünyada son birkaç senede 32'ye varan stat yatırımıyla tek örnek ülke. Senelerce

yapılan müracaatlarda maalesef 1 oyla olmak kaydıyla şampiyonayı alamadık. Bu sefer hem yönetim kurulu hem de ülke olarak bunu almayı hak ettiğimize inanıyoruz. Onun için bir yola çıktık. Destekleri için Sayın Bakanımıza, Sayın Başbakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu uzun yolun ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu yolda, bugünden itibaren hep beraber, ortak hareket edeceğimize inancımın tam olduğunu belirtiyorum."

Demirören ayrıca, bir seferliğine mahsuben Euro2020'nin farklı ülkelerin farklı şehirlerinde yapılacağını hatırlattı ve Euro2024'ün tek ülkede organize edileceğini, UEFA'nın tek ülke bazında teklifler aldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yıldırım Demirören'in açıklamaları (CANLI verildi)

Haber: Sercan SAPANATAN, kamera: Serhan TÜRK, İstanbul-