Türkiye, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya rekoru kırdı

Musa Aydın: "Mükemmel bir şampiyona oldu"

"Bazı şansızlıklar yaşamasaydık, madalya sayımız daha fazla olurdu"

"Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim"

"Cumhurbaşkanı'ndan kutlama"

İSTANBUL,()

İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda 4-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ve 32 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye madalya rekoru kırdı. Türkiye; 3 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanarak tarihi bir başarının altına imza attı.

Ayrıca Serbest ve Greko-Romen'de Avrupa ikincisi, kadınlarda ise Avrupa üçüncüsü oldu. Diğer yandan İstanbul'da düzenlenen şampiyonaya Dünya Güreş Birliği UWW yetkilileri de tam not verdiler. Gerek salonun düzenlenmesi, gerekse de misafirlerin ağırlanması konusunda çok başarılı bir organizasyon olduğunu belirten yetkililer, bu şampiyonanın önümüzdeki yıl yapılacak olan Dünya şampiyonası adaylığı için iyi bir referans olduğunu söylediler.

MUSA AYDIN: "MÜKEMMEL BİR ŞAMPİYONA OLDU"

Başarılı bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Buraya katılan 32 ülkeden yaklaşık 400 sporcu ve yetkililer Türkiye'den son derece memnun bir şekilde ayrıldılar. Hem UWW hem de katılımcılar bizlere teşekkür ettiler. Önümüzdeki yıl yapılacak ve olimpiyatlar öncesinde büyük önem taşıyan Dünya şampiyonası adaylığımız içinde güzel bir referans oldu. Bu organizasyonun kusursuz olması elimizi güçlendirdi. Bizi en güçlü aday yaptı. İnşallah 2019 Dünya şampiyonası da ülkemize verilir" dedi.

"BAZI ŞANSIZLIKLAR YAŞAMASAYDIK, MADALYA SAYIMIZ DAHA FAZLA OLURDU"

Şampiyonada sporcularımızın gösterdiği performanslara da değinen başkan Aydın "Toplam 17 madalya alarak gerçekten rekor kırdık. Aslında bazı şanssızlıklar yaşamasak madalya sayımız yirminin üzerinde de olabilirdi. Her zaman söylüyorum başarıların kalıcı olması için alternatifli bir kadro oluşturmak zorundayız. U23'de güreşen sporcularımız bizim ilerleyen dönemlerde olimpiyatlarda madalya umudumuz. Buradaki performansları ve edindikleri tecrübe çok önemli. Mesela daha 17 yaşındaki Zeynep Yetgil altın madalya kazandı. Yine Kerem Kamal altın madalya kazanarak ilerisi için umut verdi. Toplamda aldığımız 17 madalya bizim doğru yolda olduğumuzu bir kez daha göstermiş oldu. Göreve geldiğimiz günden buyana alt yapı konusunda titiz bir şekilde çalışıyoruz. YİBO ve güreş liselerinin sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Sivas'tan sonra İstanbul'da da güreş lisesi açılacak. Buralardan yetiştiğimiz yeni sporcularımızla Türk güreşini dünyanın zirvesine taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"TÜM EKİP ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Şampiyonada emeği geçenlere teşekkür eden Musa Aydın, "Bu tip organizasyonları yapmak gerçekten çok zor. Üstelik Ramazan aynına denk gelmesi çalışma arkadaşlarımızı daha da zorladı. Her şeye rağmen kusursuz bir organizasyon için gece gündüz çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ülkemize madalya kazandıran tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi de tebrik ediyorum" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NDAN KUTLAMA"

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonada altın madalya kazanan Kerem Kamal, Buse Tosun ve Zeynep Yetgil'e tebrik telgrafı gönderdi. Erdoğan, kutlama mesajında şu cümlelere yer verdi:

"23 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak milletimizin göğsünü kabarttınız. Gurur duyduğumuz bu anlamlı şampiyonluğunuz dolayısıyla sizleri tebrik ve başarılarınızın devamını dilerim"

