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Türkiye U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Bosna-Hersek - Türkiye: 1-2 İSTANBUL,() STAT: Vorup HAKEMLER: Ricardo De Burgos (İspanya), Iker De Fransisco (İspanya), Victor Skytte (Danimarka) BOSNA-HERSEK: Elvin Kovac, Jusuf Gazibegovic, Amar Beširevic, Alen Mustafic (Dk. 80 Luka Knezevic),...

Türkiye U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Bosna-Hersek - Türkiye: 1-2

İSTANBUL,()

STAT: Vorup
HAKEMLER: Ricardo De Burgos (İspanya), Iker De Fransisco (İspanya), Victor Skytte (Danimarka)
BOSNA-HERSEK: Elvin Kovac, Jusuf Gazibegovic, Amar Beširevic, Alen Mustafic (Dk. 80 Luka Knezevic), Nedim Hadzic, Benjamin Hadzic, Enio Zilic, Stefan Santrac, Stefan Kovac, Halid Šabanovic, Ševkija Resic (Dk. 85 Amar Catic)
TÜRKİYE: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Furkan Korkut, Alpay Çelebi, Gökay Güney, Umut Güneş (Dk. 46 Doğukan Sinik), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+2 İlker Karakaş), Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Metehan Güçlü, Mert Yılmaz (Dk. 89 Ramazan Keskin), Rahmetullah Berişbek
GOLLER: Dk. 34 Enio Zilic (Bosna-Hersek) - Dk. 11 Güven Yalçın, Dk. 44 Muhayer Oktay (Türkiye)

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7'nci Grup üçüncü ve son maçında Türkiye, Bosna-Hersek'i 2-1 mağlup ederek U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.
Danimarka'nın Randers şehrinde bulunan Vorup Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye U19 Milli Takımı'nın gollerini 11'inci dakikada Güven Yalçın ve 44'üncü dakikada Muhayer Oktay kaydederken, Bosna-Hersek'in tek golü 34'üncü dakikada Enio Zilic'ten geldi.
Grupta oynanan günün diğer maçında ise ev sahibi Danimarka ile Avusturya 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Türkiye U19 Milli Takımı, 2017/18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7'nci Grup'u 7 puanla lider tamamladı ve 8 takımın mücadele edeceği 2017/18 U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. 
Karşılaşmayı TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da stadyumdan takip etti. Kafkas, müsabaka sonrası U19 Milli Takımı teknik heyeti ile futbolcularını tebrik etti.

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