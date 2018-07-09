Türkiye, U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı 7 madalyayla tamamladı

Ercan ATA - GYÖR /

Türkiye, 2016'da dört madalya aldığı Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda bu kez yedi madalya kazanırken, beş dalda da dördüncülük elde etti.

Milliler, Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen turnuvanın madalya sıralamasında ilk 10'da kendisine yer bulurken, puan sıralamasında da şampiyonayı 50 ülke arasında yedinci olarak tamamladı. Türkiye U18 Atletizm Milli takımı Arjantin'de yapılacak olan Gençlik Olimpik Oyunlarına kota veren bu şampiyonada toplam 15 kota alarak tarihi bir başarıya da imza atmış oldu.

Ay-yıldızlı takıma üçüncü günde madalya getiren isimler, ciritçi Münevver Hancı ve diskçi Özlem Becerek ile birlikte İsveç Bayrak yarışında ikinci olan erkek takımı oldu.

Cirit atmada bir gün önce Türkiye rekoru kırarak finale kalan Münevver Hancı, finalde şampiyonluğu şanssız bir şekilde kaybetti. İlk hakkındaki 56.14 ile liderliğe yerleşen Münevver, ardından Belarus'tan Aliaksandra Konshina'nın yaptığı 56.71'lik dereceyle ikiciliğe düştü. Münevver, daha sonra derecesini 56.28'e geliştirdi ama bu performans altın için yeterli olmadı. Münevver Hancı, Avrupa U18 Şampiyonası'nı, tıpkı geçen yıl aynı stadyumda elde ettiği EYOF ikinciliğinde olduğu gibi gümüş madalyayla noktaladı.

ÖZLEM SON HAKTA BRONZA DÜŞTÜ

Disk atmanın isminden çok söz ettiren yeteneği Özlem Becerek de şampiyonayı boş geçmedi, ancak madalyasının rengi bronz oldu. Avrupa listesinde ikinci olarak Györ'e gelen Özlem, finalde bireysel olarak yarışma şansı bulan Rus Violeta Ignatieva ile çekişti. Ignatieva, en iyi derecesini 54.56'ya geliştirip altın madalya kazanırken, Özlem de 51.93 ile ikinci sıradaydı. Ne var ki son haklarda Hollandalı Alida Van Daalen, kişisel en iyisini iki buçuk metre geliştirerek 52.93'e yükselirken, Özlem üçüncü sıraya geriledi. Son atışında 51.57 yapan Becerek'in yeri değişmedi.

İSVEÇ BAYRAK TAKIMI GÜMÜŞ ALDI

Şampiyonanın son finali olan İsveç Bayrak (100-200-300-400 metre) müsabakasında Türkiye, harika bir yarış çıkararak Türkiye rekoru ile dördüncü oldu. Müsabakada Konuralp Tiritoğlu, Kaan Gacar, Kubilay Ençu ve İlyas Çanakçı ile mücadele eden Ay-yıldızlılar, bir gün önce 1:57'nin altına çektikleri U18 Türkiye rekorunu 1:53.84'e kadar indirdi. Yarışta İtalya, 1:53.01 ile Avrupa'da yılın en iyi derecesini yaparak altın kazanırken, Polonya ise Türkiye'nin ardından üçüncü sırayı elde etti.

Son günde finalde yarışan bir başka iddialı isim Mehmet Çelik ise kendisine ait U18 Türkiye rekorunu geliştirmesine karşın madalya alamadı. Mehmet, 1:49.44 koşarak kendisine ait rekoru 0.31 saniye aşağıya çekti ama saniyenin yüzde ikisi farkla madalyadan oldu.

Györ'de 53 atletle mücadele veren Türkiye, dört günlük şampiyonayı bir altın, 4 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam yedi madalya ile tamamlarken, puan sıralamasında da 84 puanla yedinci sırayı elde etti.

(FOTOĞRAFLI)