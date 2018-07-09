İbrahim YILDIZ - İSTANBUL /

Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda yedi madalya kazanan ve beş dalda dördüncülük elde eden Türkiye U18 Atletizm Milli Takımı, yurda döndü.

Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan U18 Milli Takımı, bugün akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Kafile başkanlığını yürüten Türkiye Atletizim Federasyonu Asbaşkanı Ali Aksu, "Bu çocukların hedefi olan madalyaları aldık. Bu çocukların hedefi olan kotaları aldık. 15 tane kota ve 7 tane madalya. Türkiye'nin geleceği olacak ve 3 olimpiyat bizi temsil edecek olan çocuklarımız bunu başardılar başarmaya da devam edecekler" dedi.

ALİ AKSU: "BURALARDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ettiğini söyleyen Aksu, "Bu çocukların tamamı tohum projesi içinde olan çocuklar. Bunların meyvesidir bu. Buradan Bakanlığımıza ve Spor Genel Müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin ellerine sağlık, yüreklerine sağlık, kalplerine sağlık" diye konuştu.

Buralarda olmaya devam edeceklerini söyleyen Aksu, "Artık buralarda bizler de varız ve buralarda olmaya da devam edeceğiz. Atlamalarda bu çocuklar bizi sizin de söylediğiniz gibi Buenos Aires'te temsil edecekler ve madalyalarla geri dönecekler inşallah" diyerek sözlerini noktaladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bulunan Türkiye U18 Milli Takımı kafilesi büyük sevinç yaşarken, Türk bayrağı ile basın mensuplarına poz verdi.

Györ'de 53 atletle mücadele veren Türkiye, dört günlük şampiyonayı bir altın, 4 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam yedi madalya ile tamamlamış ve puan sıralamasında da 84 puanla yedinci sırayı elde etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Aksu'nun açıklamaları

- Kafileden detaylar

- Genel detaylar