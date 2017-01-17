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Türkiye U16-Slovakya: 3-0 (Ege Kupası)

TÜRKİYE Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 18'ici defa düzenlediği Mercedes-Benz Ege Kupası A Grubu'nda dün Kosova'yı 4-0 yenen Türkiye U16 Milli Takımı, bugün ikinci maçında Slovakya'yı da 3-0 mağlup ederek liderliğini garantileyerek finale...

Türkiye U16-Slovakya: 3-0 (Ege Kupası)
TÜRKİYE Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 18'ici defa düzenlediği Mercedes-Benz Ege Kupası A Grubu'nda dün Kosova'yı 4-0 yenen Türkiye U16 Milli Takımı, bugün ikinci maçında Slovakya'yı da 3-0 mağlup ederek liderliğini garantileyerek finale yükseldi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sahası'nda oynanan karşılaşmada ay yıldızlı ekibimizin gollerini 11'inci dakikada Oğuzhan Akgün, 15'inci dakikada Ali Yavuz Kol ve 28'inci dakikada Fırat Güllü kaydetti.
B Grubu'nda ise Ukrayna, Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde Karadağ'ı 4-1 mağlup etti. Ege Kupası'nda Türkiye'nin finaldeki rakibi B Grubu'nda 19 Ocak 2017 Perşembe günü oynanacak Yunanistan-Karadağ maçının ardından belli olacak.
Kupanın final karşılaşması cumartesi günü Aydın'da saat 14.30'da oynanacak. Bu randevudan önce 12.00'de üçüncülük mücadelesi yapılacak. Son 2 kupanın şampiyonu Türkiye, toplamda 6 kez Ege Kupası'na uzandı.

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