Türkiye U16-Slovakya: 3-0 (Ege Kupası)

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sahası'nda oynanan karşılaşmada ay yıldızlı ekibimizin gollerini 11'inci dakikada Oğuzhan Akgün, 15'inci dakikada Ali Yavuz Kol ve 28'inci dakikada Fırat Güllü kaydetti.
B Grubu'nda ise Ukrayna, Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde Karadağ'ı 4-1 mağlup etti. Ege Kupası'nda Türkiye'nin finaldeki rakibi B Grubu'nda 19 Ocak 2017 Perşembe günü oynanacak Yunanistan-Karadağ maçının ardından belli olacak.
Kupanın final karşılaşması cumartesi günü Aydın'da saat 14.30'da oynanacak. Bu randevudan önce 12.00'de üçüncülük mücadelesi yapılacak. Son 2 kupanın şampiyonu Türkiye, toplamda 6 kez Ege Kupası'na uzandı.
FOTOĞRAFLI