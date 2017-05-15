ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncü gününde Türkiye, teniste iki altın madalya kazandı.

Başak Eraydın, Ayla Aksu, Melis Sezer ve Berfu Cengiz'den oluşan Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı, Pakistan, Azerbaycan, Türkmenistan'ı mağlup ederek grup mücadelelerini lider tamamladı. Özbekistan ile şampiyonluk maçına çıkan Ay-Yıldızlı ekip, Ayla Aksu'nun Komola Umarova'yı 6-1ve 6-0, BaşakEraydın'ın da Sabina Sharipova'yı 6-4 ve 6-4 mağlup etmesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Muhammet Haylaz ve İlhan Sarp Agabigün'den oluşan Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı ise Türkmenistan ile mücadele etti. Rakibini 3-0 yenen Milli Takım, A Gurubu'nu lider tamamlayarak B Grubu lideri Pakistan ile altın madalya maçına çıktı.

Altuğ Çelikbilek'in Aqeel Khan'ı 6-3 ve 6-2, Anıl Yüksel'in ise Muhammad Abid karşısında 6-0 ve 7-6 üstünlük sağlaması ile altın madalyaya Türkiye'nin oldu.