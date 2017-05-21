Türkiye, teniste 2 altın madalyanın sahibi oldu 

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 9'uncu gününde Türkiye, teniste iki altın madalya kazandı

Kadınlarda Ayla Aksu ve Berfu Cengiz ikilisi finalde, Özbek rakipleri Sabina Sharipova ve Polina Merenkova ile karşılaştı. Mücadeleyi 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden Ayla Aksu ve Berfu Cengiz altın madalya kazandı. Erkeklerde ise Altuğ Çelikbilek ve Sarp Agabigun ikilisi, Özbek Amal Sultanbekov ve Saida'lo Saidkarimov'u ikri sette aldıkları 6-2'lik skorla 2-0 yenerek altın madalya elde ettiler.