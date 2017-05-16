Türkiye, tekvandoda 4 madalya kazandı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncü gününde Türkiye, tekvandoda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, İranlı Fatemeh Madahi'yi mağlup ederek finale yükseldi. Yıldırım, finalde karşılaştığı Endonezyalı Dhean Fajrin'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 53 kiloda Zeliha Ağrıs, Pakistanlı Ayesha Noor'u yerenek yarı finale kaldı. Yarı finaldeki Endonezyalı rakibi Mariska Halinda'yı da mağlup eden Ağrıs, İranlı Nahid Kiyanichandeh'e yenilerek gümüş madalya kazandı. 57 kiloda Durdane Altunel, yarı final karşılaşmasında Faslı Nada Laaraj'ı yendi ve finalde Türk asıllı Azerbaycanlı

sporcu Yaprak Eriş'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen, Afganistanlı Mohsen Rezaee ve Ürdünlü Almuatasembellah Abuzaid'i mağlup ederek yarı finale çıktı. Azerbaycanlı rakibi Gashim Magomedov ile yarı final mücadelesi veren Deniz Dağdelen, sakatlık geçirmesi sonucu bronz madalya elde etti.