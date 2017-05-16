Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Türkiye, tekvandoda 4 madalya kazandı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncü gününde Türkiye, tekvandoda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalyanın sahibi oldu.  Kadınlar 46 kiloda Rukiye...

Türkiye, tekvandoda 4 madalya kazandı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncü gününde Türkiye, tekvandoda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalyanın sahibi oldu. 
Kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, İranlı Fatemeh Madahi'yi mağlup ederek finale yükseldi. Yıldırım, finalde karşılaştığı Endonezyalı Dhean Fajrin'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 53 kiloda Zeliha Ağrıs, Pakistanlı Ayesha Noor'u yerenek yarı finale kaldı. Yarı finaldeki Endonezyalı rakibi Mariska Halinda'yı da mağlup eden Ağrıs, İranlı Nahid Kiyanichandeh'e yenilerek gümüş madalya kazandı. 57 kiloda Durdane Altunel, yarı final karşılaşmasında Faslı Nada Laaraj'ı yendi ve finalde Türk asıllı Azerbaycanlı
sporcu Yaprak Eriş'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. 
Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen, Afganistanlı Mohsen Rezaee ve Ürdünlü Almuatasembellah Abuzaid'i mağlup ederek yarı finale çıktı. Azerbaycanlı rakibi Gashim Magomedov ile yarı final mücadelesi veren Deniz Dağdelen, sakatlık geçirmesi sonucu bronz madalya elde etti. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246