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Türkiye, tekvandoda 3 madalya elde etti

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, tekvandoda 2 altın ve bir bronz olmak üzere toplam 3 madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman, finalde Özbek Umida...

Türkiye, tekvandoda 3 madalya elde etti

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, tekvandoda 2 altın ve bir bronz olmak üzere toplam 3 madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman, finalde Özbek Umida Abdullaeva'yı yenerek altın, 73 kiloda Sude Bulut, finalde İranlı Melika Vakili Mirhosseini'yi mağlup ederek altın madalya kazandı. Erkeklerde 87 kiloda Serdar Yüksel, yarı final karşılaşmasında Azerbaycanlı rakibi Ramil Azizov'a yenilerek bronz madalya elde etti.

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