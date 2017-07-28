Türkiye, tekvando-pumse'de 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

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Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları tekvando-pumse müsabakalarında Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda Türkiye, 5 kategoride 5 madalyaya ulaştı. Erkekler tekvando-pumse bireyselde Ali Karaca altın madalya elde etti.

Türkiye, Elif Yenigün, Ayşegül Gökkaya ve Aslıhan Savan Kuş'un oluşturduğu takım kategorisinde altın madalya aldı.

Milliler, İbrahim Atamer, Zeki Çalışkan ve Ali Karaca'nın oluşturduğu erkekler takım kategorisinde ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlılar, kadınlar bireyselde Ayşegül Gökkaya ile gümüş, İbrahim Atamer ve Aslıhan Savan Kuş'un oluşturduğu eşli takımla da bronz madalya kazandı.