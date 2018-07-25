Türkiye Sualtı Hokeyi Milli Takımı çeyrek finalde

İSTANBUL /

2018 Sualtı Hokeyi Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Kanada'da düzenlenen şampiyonadaki grup maçlarını 5 galibiyet, 1 de mağlubiyetle tamamlayan Sualtı Hokeyi Milli Takımı, bu akşam oynanacak çeyrek final mücadelesinde TSİ 19:40'ta Portekiz ile karşılaşacak.

Milliler grup maçlarında Japonya'yı 9-0, Fransa'yı 3-0, ABD'yi 2-1, İspanya'yı 4-1, Hollanda'yı da 12-3'lük skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler gruplarındaki tek maçta da Birleşik Krallık ekibine 3-2 yenildi.

Antrenör Kadir Kırlıoğlu yönetimindeki Sualtı Hokeyi Milli Takımı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;

"Ahmer Efecan AY, Bilal Emin Kahraman, Coşkun Yağız Aydın, Fatih Çakar, Fırat Karabul, Hakan Kutlu, Mert Doğan, Mert Erol, Muhammed Taha Çevik, Yusuf Yunak, Ziya Volkan Aksu, İsmail Sarıkaya."

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