Türkiye Spor Zirvesi ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL,() - Başarılı sporcuları, spor yorumcularını ve alan üzerine çalışan akademisyenleri bir araya getiren “Türkiye Spor Zirvesi” Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Zirve kapsamında ayrıca ödül töreni de düzenlendi. Törende yılın en iyi sporcuları, antrenörleri, spor kulüpleri ödüllendirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Spor Zirvesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Hakan Nergis Akademisi’nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Üniversitenin Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleşen zirve, sporun tüm paydaşlarını ortak bir platformda bir araya getirerek, spor kültürünün gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Başarılı sporcuları, spor yorumcularını ve alan üzerine çalışan akademisyenleri bir araya getiren zirvede, sporun dinamikleri, politikaları ve insanlar üzerindeki etkileri masaya yatırıldı. Öte yandan geniş bir tüketim grubuna hitap eden sporun temel sorunları, popüler kültürün spora bakışı, sporun medyada yer alma biçimi ve eğitimdeki yeri ile daha birçok konu değerlendirildi. Futbolun büyük pay sahibi olduğu spor anlayışının ortaya çıkardığı sorunlar ekseninde geniş çerçeveli bir spor kültürü oluşturmanın mümkünlüğü de tartışıldı.

Dört oturum halinde gerçekleştirilen zirvenin ilk oturumunda ‘Kadın ve Spor’, ikinci oturumunda ‘Milli Eğitimde Yenilikçi Spor Politikaları’, üçüncü oturumunda ‘Üniversitelerin Spor Kültürüne Katkısı’, dördüncü oturumunda ise ‘Dünyada ve Türkiye’de Futbol’ başlıklarında bildiriler sunuldu.

“TÜRKİYE AKREDİTE EDEN ÜLKE OLMALI”

Türkiye Spor Zirvesi Başkanı Hakan Nergis yaptığı açıklamada, “Bu yıl organizasyonumuzun ikincisini gerçekleştirdik. Geçen seneden farklı olarak bu yıl eğitim aşamasından sonra ödül töreni gerçekleştirildi. Bu yıl dört oturumumuz vardı. Akabinde yılın ‘en’leri ödül törenini yaptık. 22 kategoride ödül verdik. Bu zirvenin temel amacı ülke sporunu onay alan değil onay veren hale getirmek. Çünkü Türkiye sporda bir yerlere akredite olmak yerine akredite eden olmalı” dedi.

SPORDA ‘EN İYİ’LER BELLİ OLDU

Zirve kapsamında ayrıca ödül töreni de düzenlendi. Törende yılın en iyi sporcuları, antrenörleri, spor kulüpleri ödüllendirildi.

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Yılın Spor Federasyonu - Türkiye Güreş Federasyonu

Yılın Sporcusu - Avni Yıldırım

Yılın Paralimpik Sporcusu - Sümeyye Boyacı

Yılın Spor Kulübü - VakıfBank Spor Kulübü

Yılın Fair-Play Ödülü - Beknaz Almazbekov

Yılın Teknik Direktörü - Abdullah Avcı

Yılın Spora Yatırım Yapan Yerel Yönetimi - Arnavutköy Belediyesi

Yılın Spor Projesi - Başakşehir Belediyesi

Yılın Spor Yöneticisi - Mustafa Cengiz

Yılın Spor STK’sı - Spor Derneği

Yılın Beden Eğitimi ve Spor İnsanı - Serap Mungan Ay

Yılın Spor Televizyon Programı - Ajans Saati

Yılın Spor Televizyon Kanalı - beIN Sports

Yılın Spor Radyo Programı - Sabri Ugan’la Isınma Turu

Yılın Spor Radyosu - Lig Radyo

Yılın Spor Spikeri - Hande Sarıoğlu

Yılın Spor Yazarı - Atilla Türker

Yılın Spor Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Yılın Spor Sunucusu - Serkan Korkmaz

Yılın Spor İnternet Sitesi – Sporx

Yılın Spor Gazetesi – Fanatik

Yılın Spor Program Yapımcısı - Ömer Önder