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Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı Antalya'da başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı' Antalya'da başladı. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen...

SPOR 11.11.2019, 13:38
Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı Antalya'da başladı
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı' Antalya'da başladı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, otel genel müdürleri, turizmciler ve bakanlık çalışanları katıldı.
Programın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sporun sadece spor yapmak olmadığını, en büyük özelliklerinden birinin din, dil, ırk ve millet farkı gözetmeksizin birleştirici, toparlayıcı ve kardeşliği oluşturan bir güç olması olduğunu söyledi. Bu özelliklerin spor turizmi ile bir araya getirildiğinde hem birliktelik hem kardeşlik hem de ülkenin gelişmesine büyük bir katkı sağlayacağını vurgulayan Yerlikaya, "Antalya'daki spor turizminin sadece futbol ve golf olarak kalmayıp farklı branşlarda da 7 bölgemizde gelişmesine katkı sağlayacağız. Tesis anlamında bakıldığında, 17 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde temel altyapılarımızın büyük bir çoğunluğunu tamamladık ve bundan sonraki süreçte de hızlı bir şekilde tesis altyapılarımızı yapmaya devam ediyoruz ve bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ise "Spor turizminin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğine yönelik ulusal bir spor turizmi politikasına ilişkin görüş ve düşünceleri bu çalıştayda ele alacak ve stratejileri ortaya koymaya çalışacağız. Spor ve turizmden bahsettiğimizde, karşımızda devasa bir sektör var. Turizm sektörü, dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de en hızlı büyüyen, yarattığı katma değer, istihdam ve döviz geliri itibarıyla ülke ekonomisinin gelişmesini sağlayan öncü bir sektör. Dünya ekonomisinin yaklaşık 2.5 trilyon dolarlık büyük bir pastasını elinde bulunduran, büyük bir pastasını oluşturan, yan etkileriyle birlikte yaklaşık 8 trilyon dolarlık devasa bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu rakam, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10.2'sine tekabül ediyor. 100 milyondan fazla kişiye istihdam üretiyor turizm sektörü ve dünya ekonomisi 2.5 büyürken, turizm yüzde 5 büyüyor" diye konuştu.
Son yıllarda çok hızlı büyüyen turizm endüstrisinin 2018 yılı sonu itibarıyla 1 milyar 400 milyon kişiye, turizm gelirlerinin ise 1.7 trilyon dolara ulaştığını kaydeden Temurci, şunları kaydetti:
"Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine göre; bugün dünyadaki toplam ihracatın yüzde 7'si, hizmet ihracatının yüzde 30'u ve her 10 istihdamdan 1'i turizm sayesinde gerçekleşmektedir. İlk kez 2012 yılında 1 milyar sınırını aşan turist sayısının 2030 yılında ise 1.8 milyara ulaşması, ziyaretçilerin büyük bölümünün gelişmekte olan ülkelere yönelmesi, bu kapsamda turizmin gelir yaratıcı gücünün artarak devam etmesi öngörülmektedir."
SPOR TURİZMİNİN BÜYÜME ORANI YÜZDE 14
Sporun ise bugün tüm dünyaya yayılmış, sosyal ve ekonomik etkileri açısından küresel bir sektör haline dönüştüğünü vurgulayan Temurci, "Spor endüstrisinin toplam büyüklüğünün bilet satışları, medya hakları ve sponsorluk gelirleri, spor malzemeleri, spor giyim ve ekipmanları, lisanslı ürünler ve spor tesisleri gibi unsurlar dikkate alındığında 600 milyar dolara ulaştığı biliniyor. UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) tarafından yayımlanan bir raporda; dünya genelinde uluslararası seyahat ve turizm gelirlerinin yüzde 10'unun spor turizminden kaynaklandığı, bazı destinasyonlarda spor turizminin turizm sektörü içindeki payının yüzde 25 olduğu ve bu oranın Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde yüzdede 55 seviyelerine ulaştığı belirtilmektedir. Dünyada küresel turizmin yıllık büyüme oranı yüzde 4-5 seviyelerinde seyrederken, spor turizminin yıllık büyüme oranı yaklaşık yüzde 14 civarında" dedi.
Ahmet Temurci, Türkiye'nin coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğunu söyledi. Özellikle bisiklet, dağ bisikleti, motosiklet, otomobil sporları, dağcılık ve rafting gibi extreme sporlar özelinde Türkiye'nin çok iyi bir spor turizmi potansiyeli olduğuna değinen Temurci, "Avrupa ülkelerine yakınlığı ve kaliteli-uygun konaklama imkânlarının varlığı ile Türkiye aslında spor turizminin en önemli iki bileşenine sahip bir ülke. Bence, tesis ve altyapı anlamında çok fazla bir eksiğimizin olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Çalıştay, 13 Ekim'de sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hamza Yelikaya'nın konuşması
- Ahmet Temurci'nin konuşması

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