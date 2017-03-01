Türkiye Snowboard Dünya Şampiyonası'nda iddialı

ERCİYES Dağı'nda Dünya Kayak Federasyonu'nun (FİS) 4-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği Dünya Snowboard Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan biri kadın 3 sporcu, iddialı hazırlanıyor.İtalya, Bulgaristan, Rusya, Avusturya ve Kore'de ilk 5 ayağı gerçekleştirilen Dünya Snowboard Kayak Şampiyonasının son ayağı Erciyes dağında hafta sonu yapılacak. 5 yarışmada aldıkları puanları Erciyes'deki son yarışmalara getiren erkek ve kadın sporculardan en fazla puan alan erkek ve kadın snowboardcı 2016-17 sezonun Dünya Şampiyonu ünvanını elde ederek Altın Küre'nin sahipleri olacak.16 ülkeden 200'e yakın sporcunun katılacağı yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek olan Hamza Polat, Elif Kübra Geneşke ve Yavuz Dumlu, kayak milli takım antrenörü Ömer Karslı gözetiminde Erciyes dağınde şampiyonanın gerçekleştirileceği Develi kapıda antrenmanlarını sürdürüyor.

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