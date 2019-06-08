Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Türkiye - Slovakya: 3-0

Taha AYHAN / MALATYA () SALON: Malatya Merkez HAKEMLER: Marev Chavdar (Bulgaristan), Bülent Bozkurt (Türkiye) TÜRKİYE: Burutay Subaşı, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu, (Burak Mert, Yiğit Gülmezoğlu,...

Türkiye - Slovakya: 3-0

Taha AYHAN / MALATYA ()

SALON: Malatya Merkez
HAKEMLER: Marev Chavdar (Bulgaristan), Bülent Bozkurt (Türkiye)
TÜRKİYE: Burutay Subaşı, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu, (Burak Mert, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Oğulcan Yatgın, Ertuğrul Gazi Metin)
SLOVAKYA: Filip Palgut, Patrik, Peter, Jakup, Julius, Martin (Marian, Filip Gavenda, Lukas, Jan, Marcel)
SETLER: 25-15, 25-11, 25-17
SÜRE: 125 dakika (26, 19, 36, 33)

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya karşısında 25-15, 25-11 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip geldi. 
2019 CEV Avrupa Altın Ligi 4'üncü maçında A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya ile karşılaştı. Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Malatyalılar büyük ilgi gösterirken açılan Türk bayrakları ile tribünler kırmızı beyaza büründü. Milli Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’da takip etti.
Büyük bir coşkuyla geçen mücadele de sonunda karşılaşmayı 3-0 kazanan Milli Takım, guruptaki liderliğini sürdürdü.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328