Türkiye - Sırbistan: 3-0

Müsabakanın setleri 25-20, 26-24 ve 25-18'lik skorlarla sona erdi. Türkiye, ilk iki maçında Karadağ'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1 yenmişti. Turnuvada Sırbistan ikinci, Hollanda üçüncü, Karadağ sonuncu oldu.
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BALIKESİR'de düzenlenen 2017 CEV U19 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu İkinci Raunt karşılaşmalarının son gününde Sırbistan'ı 3-0 yenerek 3'te 3 yapan Türkiye, grubu lider tamamlayıp, bu yıl Slovakya ve Macaristan'da yapılacak...
15 Ocak 2017 Pazar 19:50
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