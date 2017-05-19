Türkiye, serbest güreşte 2 madalyanın sahibi oldu

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 7. gününde Türkiye, serbest güreşte birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

74 kiloda Soner Demirtaş, final karşılaşmasında Kırgız rakibi Muslim Evlaev'e yenilerek gümüş, 57 kiloda Nebi Uzun, yarı finalde Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov'a mağlup oldu ve repesaj maçında Kamerunlu Roland Tambi Nforsong ile karşılaştı. Nebi Uzun bu mücadeleyi kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.