Ankara düzenlenen Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi.

Ankara Keçiören Taha AKGÜL Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 5 şampiyonluk alan ASKİ Spor şampiyon oldu. 125 kiloda mücadele eden Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül finalde Tanju Gemici'yi yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda Ankara ASKİ 5 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ile takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

İstanbul BŞBLD 3 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük kazandı. Takım olarak 4'üncü oldu.

Ankara İLBANK 1 birincilik, 1 ikincilik, 4 üçüncülük ile Türkiye 3'üncüsü olurken Ankara TEDAŞ Spor Kulübü 3 ikincilik, 3 üçüncülük ile takım olarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Erzurum BŞBLD. Spor Kulübü 1 Birincilik, Kocaeli BŞBLD. Spor 1 İkincilik,1 Üçüncülük, İstanbul Sancaktepe Bld. Spor 1 İkincilik, 1 Üçüncülük, 1 Beşincilik, Bursa BŞBLD. Spor Kulübü 2 Üçüncülük, 1 Beşincilik K.Maraş BŞBLD, Çorum Bld. Ankara TKİ Spor 1'er üçüncülük kazandı.

Türkiye Şampiyonası'nda en teknik milli güreşçi olimpiyat, dünya, avrupa şampiyonu Taha Akgül seçilirken, en centilmen güreşçi İstanbul B.Ş.BLD Spor'dan olimpiyat, dünya 2'ncisi Selim Yaşar, en centilmen antrenör İstanbul B.Ş.BLD Spor Kulübü Antrenörü Tevfik Keleş oldu.

Dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şöyle:

57 kg

1. Ahmet Peker, 2. Şaban Kızıltaş, 3. Barış Kaya

3. Ali Karaboğa

70 kg

1. Servet Coşkun, 2. Ali Akıl, 3. Ömer Faruk Çayır

3. Bilal Akbıyık , 5. Haydar Yavuz

97 Kg

1. İbrahim Bölükbaşı 2. Fatih Yaşarlı 3. Rıza Yıldırım

3. Yunus Emre Dede 5. Feyzullah Aktürk

125 kg

1. Taha Akgül 2. Tanju Gemici 3. Abdullah Güngör

3. Hüseyin Civelek

65 kg

1. Selim Kozan 2. Süleyman Atlı 3. Cengizhan Erdoğan

3. Mehmet Söyler

74 kg

1. Fazlı Eryılmaz 2. Enes Uslu 3. Muhammed Akdeniz

3. Tarık Gür

92 kg

1. Süleyman Karadeniz 2. M.Kemal Kıyı 3. Ahmet Bilici

3. Müren Mutlu

61 kg

1. Recep Topal 2. Münir Recep Aktaş 3. Nebi Uzun

3. Cabbar Duyum

79 kg

1. Batuhan Demircin 2. Abdullah Arslan 3. M.Nuri Kotanoğlu

3. Nuri Temür

86 kg

1. Fatih Erdin 2. Osman Göçen 3. Selim Yaşar

3. Burak Şahin 5. Arif Özen



