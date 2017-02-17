Türkiye, Serbest Güreş Dünya Kupası'nda 4. oldu

ABD'yi finalde yenen İran şampiyonluğa ulaştı

Ekber KARABAĞ - TAHRAN / (fotoğraflı)

İran'ın Kirmanşah kentinde düzenlenen 2017 Serbest Güreş Dünya Kupası'nda ABD'yi finalde yenen İran şampiyon oldu.

Üçüncülük için Azerbaycan'la karşılaşan Milliler 7-1'lik farklı skorla mağlup olarak 4'üncü sırada yer aldı.

İran, çekişmeli geçen final karşılaşmasında takım olarak ABD'yi 5-3 yendi. İlk 4 sıklette ABD'yi yenen İranlı güreşçiler, diğer 3 sıklette sahadan yenik ayrılınca şampiyon son karşılaşmada belli oldu.

İran, Hindistan ve Moğolistan ile aynı grupta yer alan Türkiye, gruptaki ilk karşılaşmasında İran'a yenilirken diğer iki rakibini yenmeyi başarmıştı.

16-17 Şubat'ta yapılan turnuvaya dünyanın en iyi 8 takımı Türkiye, Azerbaycan, İran, Rusya, ABD, Moğolistan, Hindistan ve Gürcistan katıldı.