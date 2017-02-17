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Türkiye, Serbest Güreş Dünya Kupası'nda 4. oldu

 ABD'yi finalde yenen İran şampiyonluğa ulaştı Ekber KARABAĞ - TAHRAN / (fotoğraflı) İran'ın Kirmanşah kentinde düzenlenen 2017 Serbest Güreş Dünya Kupası'nda ABD'yi finalde yenen İran şampiyon oldu. Üçüncülük için Azerbaycan'la...

Türkiye, Serbest Güreş Dünya Kupası'nda 4. oldu

 ABD'yi finalde yenen İran şampiyonluğa ulaştı

Ekber KARABAĞ - TAHRAN / (fotoğraflı)

İran'ın Kirmanşah kentinde düzenlenen 2017 Serbest Güreş Dünya Kupası'nda ABD'yi finalde yenen İran şampiyon oldu.

Üçüncülük için Azerbaycan'la karşılaşan Milliler 7-1'lik farklı skorla mağlup olarak 4'üncü sırada yer aldı.

İran, çekişmeli geçen final karşılaşmasında takım olarak ABD'yi 5-3 yendi. İlk 4 sıklette ABD'yi yenen İranlı güreşçiler, diğer 3 sıklette sahadan yenik ayrılınca şampiyon son karşılaşmada belli oldu.

İran, Hindistan ve Moğolistan ile aynı grupta yer alan Türkiye, gruptaki ilk karşılaşmasında İran'a yenilirken diğer iki rakibini yenmeyi başarmıştı.

16-17 Şubat'ta yapılan turnuvaya dünyanın en iyi 8 takımı Türkiye, Azerbaycan, İran, Rusya, ABD, Moğolistan, Hindistan ve Gürcistan katıldı.

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