Türkiye Serbest Güreş 1’inci Lig 2’nci hafta maçları yapıldı

Türkiye Serbest Güreş 1’inci Lig 2'nci hafta müsabakaları Ordu, Adana, Bursa ve Batman illerinde bugün yapıldı.Müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:A GRUBUKahramanmaraş SGK - Bursa İznik: 6-4Ankara Şekerspor - Kahramanmaraş SGK: 4-6İznik Spor - Ankara Şeker: 4-6B GRUBUKahramanmaraş GİH - Adana Üreğir: 7-3Ankara Kızılcahamam - Kahramanmaraş GİH: 0-10Adana Üreğir - Ankara Kızılcahamam: 5-5C GRUBUBatman Petrol Spor - Antalya Asat: 4-6Ankara Büyükşehir Belediyesi müsabakalara katılmadığı için bu grupta tek maç yapıldı.D GRUBUOrdu Gölköy - Trakya Birlik: 2-8Ordu Gölköy - Samsun Yakakent: 6-4Edirne Trakya Birlik - Samsun Yakakent: 8-2Birinci ligde Serbest stil 3’üncü hafta maçları 19 Ekim, tarihlerinde yapılacak.GREKOROMEN GÜREŞTE BİRİNCİ LİG 2’NCİ HAFTA MÜSABAKALARI YARIN YAPILACAKGrekoromen stilde 1'inci Lig 2’nci hafta müsabakaları yarın Burdur, Kahramanmaraş, Ankara ve Adana illerinde yapılacak. A Grubu'nda İstanbul Haydarpaşa, Çorum Belediyespor, Burdur Türk Telekomspor, B Grubu'nda Çankırı Yaren Spor Kulübü, Burdur Emniyet Spor Kulübü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda İstanbul Güreş İhtisas, Şampiyon Güreşçiler Spor Kulübü, D Grubu'nda Samsun Çarşamba Belediyespor, Malatya Büyükşehir Belediyespor, Adana Yüreğil Gençlik ve Spor Kulübü takımları karşı karşıya gelecek.Grekoromen stilde 3’üncü hafta müsabakaları ise 20 Ekim tarihinde yapılacak.