Türkiye Satranç Süper Ligi başladı

Dünyanın ve Türkiye’nin en güçlü satranç sporcularının şampiyonluk mücadelesi vereceği Satranç Süper Ligi başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından gerçekleştirilen, 13 takım, 14 ülkeden 90’ı unvanlı 216 sporcunun mücadele edeceği 2018 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi Ankara'da başladı. GM (Büyükusta) Dmitry Jakovenko, GM Ivan Cheparinov, GM Rauf Mamedov, GM Ernesto Inarkiev gibi dünyaca ünlü sporcular ve çok sayıda Türk usta ismin hamle yapacağı Süper Lig 5 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK), Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü, Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Kulübü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği, Deniz Su Aquamatch Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Gökçeada Spor Kulübü, Karaman Belediye Spor Kulübü, Taş Duvar Spor Kulübü Derneği, Tarsus Zeka Satranç Kulübü, Rota Koleji Spor Kulübü Derneği, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Darüşşafaka Spor Kulübü’nün mücadele ettiği Süper Lig’in açılışı TSF Başkanı Gülkız Tulay’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

“SPONSORLARIMIZ İLE TÜRK SATRANCINI ZİRVEYE TAŞIYORUZ”

Türkiye’nin dünyada ve Avrupa’da son yıllarda gösterdiği başarılar, tarihi zaferler, projeler, organizasyon kalitesi ile artık ‘Satranç Ülkesi’ olarak tanındığını hatırlatan TSF Başkanı Gülkız Tulay, “TSF olarak son 5 yılda Türk satrancına büyük yatırımlar yaptık. Yatırımlarımızın karşılığını çocuklarımız ve gençlerimiz Avrupa’da ve dünyanın her köşesinde madalyalarla, kupalarla, Türk bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşımızı okutarak veriyor. Devlet okullarında açtığımız 21 bini aşkın satranç sınıfı, suça sürüklenmiş dezavantajlı çocuklarımız için ‘Yeni Hayata Bir Hamle’, görme engelli öğrencilerimiz için başlattığımız ‘Gören Eller’ projesi gibi toplumun her kesimine ulaşan projeler gerçekleştiriyoruz. Milyonları aşan satranç ailesi olarak sponsorlarımızın desteği ile çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için verdiğimiz mücadele Türk satrancını zirveye taşıyor, Türkiye sporda daha da güçleniyor.

Süper Lig’in kalitesini her geçen yıl daha da yükselterek hem Türk satrancının ve sporcularımızın dünyada tanınmasına hem de Türkiye’nin tanıtımına büyük katkılar sağlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Süper Lig’de mücadele edecek takımlarımıza ve sporcularımıza iki hafta boyunca sürecek dev turnuvada başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)