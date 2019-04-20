Türkiye, Şampiyonlar Turnuvası'nın 2'nci gününde 19 madalya kazandı 

Ercan ATA - Levent YENİGÜN / ANTALYA, ()

Uluslararası Gençler Kadın, Erkek Serbest ve Grekoromen Şampiyonlar Turnuvası, Antalya Kemer'de devam ediyor.

Türkiye, ilk gün 25 madalya kazandığı Şampiyonlar Turnuvası'nın 2'nci gününü 5 altın, 6 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 19 madalya ile tamamladı.

Antalya Kemer'de devam eden Şampiyonlar Turnuvası'na Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan, Slovakya, İran, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Romanya'dan 350 sporcu katılıyor. Turnuvanın 2'nci gününde serbest stil 57, 86, 125, grekoromende 55, 67, 82, 130, kadınlarda ise 50, 57 ve 76 kilo eleme karşılaşmaları yapıldı. Kilolarında finale yükselen sporcular yarın madalya için mindere çıkacaklar.

Bugün ise dün finale yükselenler sporcular madalya için mindere çıktı ve madalyalar sahibini buldu.

Bugün yapılan finaller sonunda madalya kazanan sporcular ise şöyle:

Kadınlar Serbest Stil:

55 kiloda 1. Elvira Kamaloglu (Türkiye), 2. Esra Pul (Türkiye), 3. Melda Dernekci (Türkiye)

62 kiloda 1. Gamze Nur Adakan (Türkiye), 2. Cansu Aksoy (Türkiye), 3. Kısmet Özmer (Türkiye), 3. Aliyeva Zhala (Azerbaycan)

72 kiloda 1. Marıa Larısa Nıtu (Romanya), 2. Merve Pul (Türkiye), 3. Vahıde Nur Gök (Türkiye)

Greko Romen Erkekler:

63 kiolada 1. Adılet Sıssembayev (Kazakistan), 2. Assaukhat Mukhamadıyev (Kazakistan), 3. Kadir Kamal (Türkiye), 3. Mustafa Sefa Yıldırım (Türkiye)

77 kiloda 1. Abdurrahman Kalkan (Türkiye), 2. Proskurovıch Leonıd (Kazakistan), 3. Andreı Gheorghe Buzıla (Romanya), 3. Furkan Dulger (Türkiye)

97 Kiloda 1. Beytullah Kayışdağ (Türkiye), 2. Aday Kurmanseıtov (Kazakistan), 3. Osman Ayaydın (Türkiye), 3. Mehmet Can Koşar

Erkekler Serbest Stil:

65 kiloda 1. Turan Bayramov (Azerbaycan), 2. Ahmet Salim Yiğit (Türkiye), 3. Alıreza Alıakbar (İran), 3. Talgat Syrbaz (Kazakistan)

79 kiloda 1. Abakarov Abubakr (Azerbaycan), 2. Ahmet Batuhan Kış (Türkiye), 3. Abdollah Shahrıar (İran), 3. Omer Faruk Karadeniz (Türkiye)

97 kiloda 1. Emirhan Topal (Türkiye), 2. Salih Alkız (Türkiye), 3. Sanan Ayaz Alizada Azerbaycan)

Öte yandan yarın sona erecek olan turnuvada serbest stil 57, 86, 125, grekoromende 55, 67, 82, 130, kadınlarda ise 50, 57 ve 76 kilolarda madalyalar sahibini bulacak

(FOTOĞRAFLI)