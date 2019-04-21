Türkiye, Şampiyonlar Turnuvası'nı 69 madalya ile tamamladı

Ercan ATA - Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya) () - Uluslararası Gençler Kadın-Erkek Serbest ve Grekoromen Şampiyonlar Turnuvası'nda Türkiye toplamda 69 madalya alarak rekor kırdı. Milliler, turnuvayı 17 altın, 22 gümüş ve 30 bronz madalya ile tamamladı. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Şampiyonlar Turnuvası'na 9 ülkeden toplamda 350 sporcu kaldı.

Turnuvanın son gününde Serbest stil 57, 86, 125, grekoromende 55, 67, 82, 130, kadınlarda ise 50, 57 ve 76 kilolarda final maçlarının ardından madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye turnuvada kadınlarda 22 madalya ile 240 puanla 1'inci olurken, Romanya 90 puanla 2'nci, Azerbaycan ise 90 puanla 3'üncü oldu.

Serbest erkeklerde ise 20 madalya kazanan Türkiye 200 puanla 1'inci, 148 puan kazanan Azerbaycan 2'nci olurken, İran ise 143 puanla üçüncü oldu.

Grekoromen Erkeklerde 27 madalya kazanan Türkiye 235 puanla 1'inci Kazakistan ise 153 puanla 2'nci Romanya ise 73 puanla turnuvayı üçüncü tamamladı.

Turnuvanın son gününde madalya kazanan sporcular ise şunlar:

SERBEST STİL KADINLAR:

50 kiloda 1. Zehra Demirhan (Türkiye), 2. Marıa Alexandra Cıoclea (Romanya), 3. Rahime Arı (Türkiye), 3. Yasaman Majıdlı (Azerbaycan)

57 kiloda 1. Özge Fındıkcı (Türkiye), 2. Birgül Soltanova (Azerbaycan), 3. Denısa Lulıana Fodor (Romanya)

76 kiloda 1. Mehtap Gultekın (Türkiye), 2. Yasemin Aytar (Türkiye), 3. Meryam Yılmaz (Türkiye)

GREKOROMEN ERKEKLER:

55 kiloda 1. Mükremin Aktaş (Türkiye), 2. Bedirhan Tantan (Türkiye), 3. Adem Burak Uzun (Türkiye) 3. Ali Bayram Kor (Türkiye)

67 kiloda 1. Kokenov Alıkhan (Kazakistan), 2. Furkan Sonkur (Türkiye), 3. Furkan Yıldız (Türkiye), 3. Abdülsamet Basar (Türkiye)

82 kiloda 1. Dogan Kaya (Türkiye) 2. Mustafa Olgun (Türkiye) 3. Ahmet Şen 3. Elı Magomadov (Kazakistan)

130 kiloda 1. Fatıh Bozkurt (Türkiye), 2. Muhammet Hamza Bakır (Türkiye), 3. Ntounıas Nokolaos (Yunanistan), 3. Sarsengalıyev Alıbek (Kazakistan)

SERBEST ERKEKLER:

57 kiloda 1. Ahmet Duman (Türkiye), 2. Engin Çetin (Türkiye), 3. Seyederfan Seyedahmad Jafarıangel Yerdı (İran), 3. Ferhat Kılıc (Türkiye)

86 kiloda 1. Gıorgı Nebunıshvılı (Gürcistan), 2. Cagrı Can Bayram (Türkiye), 3. Fuad Mayılov (Azerbaycan), 3. Habıbıeh Sanı Sajjad Saeıd (İran)

125 kiloda 1. Amır Hosseın Abbas Zare (İran), 2. Pasa Ekrem Karabulut (Türkiye), 3. Feyzullah Parlar (Türkiye), 3. Mehmet Can Kaya (Türkiye)

(FOTOĞRAFLI)