Türkiye Şampiyonası 1859 bilardocunun katılımı ile devam ediyor

3 bant ve pool (cepli) bilardoda 1.etaplar oynanıyor

Artistik Bilardo da ise Türkiye Şampiyonası finali gerçekleşecek

Namık Kemal KILINÇ-Antalya- TÜRKİYE Bilardo Şampiyonası rekor katılım ve büyük bir heyecan ile Antalya'nın Serik İlçesi Belek Mahallesi'nde devam ediyor.

4 ayrı kategoride toplam 1859 sporcunun ıstaka sallayacağı şampiyonada, sporcular, hakemler, teknik kurul ve yöneticiler büyük bir özen ve sabırla organizasyonun içinde yer alıyor.

Maritim Pine Beach Resort Otel'de düzenlenen şampiyonanın 3 bant kategorisinde 1427, pool (cepli) bilardo kategorisinde 278, artistik bilardo kategorisinde 12 ve Üniversitelerarası Pool Şampiyonası'nda 142 olmak üzere toplam 1859 sporcu mücadele ediyor.

3 BANT BİLARDODA SON 96 SPORCU KALDI

Şampiyonanın sona ermesine 4 gün kala (7 Mart'ta bitiyor) 3 bant bilardoda 1427 sporcudan 96 sporcu kaldı. Final maçı 7 Mart'ta oynanacak. 3 bant bilardoda gençler ve kadınlar müsabakaları 2 Mart'ta başladı ve 5 Mart'ta Şampiyonlar belli olacak. Pool bilardo (cepli bilardo) branşı ise erkekler, kadınlar ve gençler U23, U19, Yıldızlar U-17 kategorilerinde oynanıyor.

Artistik bilardo branşında müsabakalar 5 Mart'ta oynanacak. 6-8 Mart tarihlerinde ise Üniversitelerarası Pool Bilardo Şampiyonası düzenlenecek.

Tüm branşları aynı anda oynatarak Bilardo Ailesi'ni bir araya getiren Türkiye Şampiyonası'nda 2016 yılında tüm branşlarda dereceye giren 48 başarılı sporcuya ödülleri yarın akşam düzenlenecek törenle verilecek.