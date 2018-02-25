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Türkiye, Salon Atletizm Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı

MİNSK / U20 Atletizm Milli Takımı, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen ve bugün sona eren "Uluslararası U20 Indoor Match" turnuvasında 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Belarus Devlet Üniversitesi Salonu'nda yapılan...

Türkiye, Salon Atletizm Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı

MİNSK /

U20 Atletizm Milli Takımı, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen ve bugün sona eren "Uluslararası U20 Indoor Match" turnuvasında 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Belarus Devlet Üniversitesi Salonu'nda yapılan şampiyonada 1'inci Belarus, 2'nci İspanya, 3'üncü Ukrayna ve 4'üncü Türkiye oldu.
Türk Milli Takımı adına şampiyonayı 11 madalya ile tamamlayan sporcular şöyle;
Altın Madalya: Meryem Bekmez, Mehmet Çelik, Mustafa Onu Sadıkoğlu ve Derya Konur.
Gümüş Madalya: Abdülselam Imur, Aysel Yılmaz, Nafiye Karatay, İlyas Çonakel ve Anıl Klaycı.
Brozn Madalya: Nurettin Oran ve Alperen Karahan

(FOTOĞRAFLI)

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